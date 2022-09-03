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「無糖」手搖飲料真的無糖嗎？　美國正妹實測揭開真相

記者林彥臣／綜合報導

台灣的手搖飲料聞名全世界，許多定居在台灣的外國人，也非常熱愛手搖飲料的滋味與文化，來自美國的崔璀璨（Tristan H.）卻在影片上自白，自己曾經6個月不曾喝過一滴水，只喝手搖飲料度日，所以她特別拍了一則影片實測無糖的手搖飲料是否無糖，並且由營養師做進一步專業的分析。

▲▼來自美國的崔璀璨實測，台灣的無糖手搖飲料，是不是真的無糖？（圖／翻攝自Tristan H. 崔璀璨）

▲來自美國的崔璀璨實測，台灣的無糖手搖飲料，是不是真的無糖？（圖／翻攝自Tristan H. 崔璀璨）

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崔璀璨表示，她曾經6個月沒有喝過水，只喝甜的飲料，而且因為太愛喝含糖飲料，所以一度無法喝水，只要喝水就會覺得噁心，而且數據顯示台灣人每年可以喝掉10.2億杯飲料，也可看出台灣人有多愛喝飲料。

▲▼來自美國的崔璀璨實測，台灣的無糖手搖飲料，是不是真的無糖？（圖／翻攝自Tristan H. 崔璀璨）

▲崔璀璨自曝，曾經6個月沒喝過水只喝飲料，甚至覺得喝水很噁心。（圖／翻攝自Tristan H. 崔璀璨）

接受崔璀璨訪問的營養師愛撥建議，每人每天的糖攝取量，應為總熱量的10%，1公克的糖有4大卡熱量，所以2000大卡的總熱量計算，建議最多攝取50公克的糖，如果經常攝取過量糖份，血液就會變得像糖漿一樣，導致血流變慢，造成糖尿病、心臟病等問題。

崔璀璨隨後前往3間不同的飲料店，各自購買了5杯綠茶，甜度分別為無糖、微糖、半糖、少糖、全糖，並使用甜度計實測，結果顯示，即使「無糖」還是含有糖分，分別含有5.9公克、6.6公克、7.3公克的，如果是半糖的數值，則是21.5公克、29.4公克、36.7公克。

▲▼來自美國的崔璀璨實測，台灣的無糖手搖飲料，是不是真的無糖？（圖／翻攝自Tristan H. 崔璀璨）

▲即使是無糖的手搖飲料，實測結果還是含有糖分。（圖／翻攝自Tristan H. 崔璀璨）

營養師愛撥分析，其實以每天攝取50克的糖來計算，已經算是很寬限的數值，「美國心臟科學醫學會議」建議，每人每天攝取20克。也就是說，依照這個建議，在台灣喝到半糖的飲料就已經超標了，而台灣目前有200萬人罹患第二型糖尿病，2045年可能會到300萬人。

▲▼來自美國的崔璀璨實測，台灣的無糖手搖飲料，是不是真的無糖？（圖／翻攝自Tristan H. 崔璀璨）

▲營養師愛撥引述「美國心臟科學醫學會議」建議，每個人每天只能攝取20公克的糖。（圖／翻攝自Tristan H. 崔璀璨）

至於人類為什麼愛吃糖，營養師愛撥解釋，因為吃糖跟吃一些非法藥品的時候，都是刺激大腦類似的部位，會釋放出讓人很快樂很放鬆的因子，毒品之所以成癮，就是刺激大腦釋出多巴胺，產生隔絕世界很快樂的感覺，所以當吃糖也有這個效果的時候就是成癮，所以璀璨的狀況可能就是「對糖有點成癮」。

愛撥進一步解釋，為什麼糖尿病會有這個高的盛行率，因為這不是一個很明顯的疾病，即使血糖高也不會有感覺，當長期累積下來，手腳末梢循環堵住需要截肢、眼睛看不清楚了，人們才會意識到自己真的做錯事了。

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