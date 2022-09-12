快訊／今本土+25346！新北市5205例最多　各縣市分佈曝

▲中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩說明最新疫情。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增25,346例本土個案，另增237例境外移入和28例死亡。本土個案以新北5205例最多，其次依序為台北3006例、台中2946例、桃園2699例、高雄2054例和台南1549例。

今日新增25,346例本土病例，為11,833例男性、13,506例女性、7例調查中；年齡介於未滿5歲至90多歲以上；個案分布為新北市(5,205例)，臺北市(3,006例)，臺中市(2,946例)，桃園市(2,699例)，高雄市(2,054例)，臺南市(1,549例)，彰化縣(1,309例)，新竹縣(823例)，屏東縣(735例)，新竹市(635例)，宜蘭縣(602例)，南投縣(594例)，苗栗縣(564例)，雲林縣(562例)，基隆市(510例)，花蓮縣(468例)，嘉義縣(355例)，嘉義市(234例)，臺東縣(206例)，金門縣(147例)，澎湖縣(121例)，連江縣(22例)。

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▲9/12今日新增確診。（圖／指揮中心提供）



指揮中心指出，今日新增28例本土病例死亡個案，為18例男性、10例女性，年齡介於60多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、24例具慢性病史、19例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年7月26日至9月9日，死亡日期介於8月29日至9月9日。

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