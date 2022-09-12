第二起BA.5死亡！60多歲女未打疫苗　快篩陽住院3天後過世

▲中央流行疫情指揮中心疫醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）



記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（12）日公布新增88例BA.5個案，另有一名9/9公佈的死亡個案，經基因定序卻認為BA.5，為我國第二例BA.5死亡個案。醫療應變組副組長羅一鈞表示，個案為60多歲女性，未接種疫苗，快篩陽性3天後就過世，死因為新冠肺炎併呼吸衰竭。

羅一鈞提到，該名死亡個案有糖尿病、中風等慢性病史，因病長期臥床，8/30快篩陽性，就醫檢查有肺炎、住院使用瑞德西韋、抗生素等藥物，9/1因新冠肺炎併呼吸衰竭死亡。

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今日新增88例BA.5本土個案分佈以北部45例最多，其次依序為中部34例、南部8例、東部1例。有73例為成人，兒童與青少年佔15人。

截至今日本土BA.5累計324例，佔本土基因定序50.6%，BA.4累計4例並未增加。羅一鈞表示，雖然BA.5全國佔比過半，成為主流病毒株，有慢慢取代掉BA.2的趨勢，但增幅緩慢，可能是先前疫苗防火牆效應仍存在。今日本土疫情與上週相比增幅也趨緩，可能是中秋連假效應。

▲本土中重症與確診死亡分析。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

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