快訊／今增28死！本土+25346　另增237例境外移入

▲中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩。（圖／指揮中心提供）



記者嚴云岑／台北報導

中秋連假後本土疫情不升反降！中央流行疫情指揮中心今（12）日公布新增2萬5346例本土病例，另增237例境外移入；確診個案中增28人死亡，其中有半數未打疫苗。指揮中心疫情監測組組長周志浩表示，今日新增個案數較上一週增加6%，增幅趨緩，可能是中秋連假效應，民眾防護還是要落實。

指揮中心表示，今日新增之25,346例本土病例，為11,833例男性、13,506例女性、7例調查中；年齡介於未滿5歲至90多歲以上；個案分布為新北市(5,205例)，臺北市(3,006例)，臺中市(2,946例)，桃園市(2,699例)，高雄市(2,054例)，臺南市(1,549例)，彰化縣(1,309例)，新竹縣(823例)，屏東縣(735例)，新竹市(635例)，宜蘭縣(602例)，南投縣(594例)，苗栗縣(564例)，雲林縣(562例)，基隆市(510例)，花蓮縣(468例)，嘉義縣(355例)，嘉義市(234例)，臺東縣(206例)，金門縣(147例)，澎湖縣(121例)，連江縣(22例)。

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指揮中心指出，今日新增28例本土病例死亡個案，為18例男性、10例女性，年齡介於60多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、24例具慢性病史、19例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年7月26日至9月9日，死亡日期介於8月29日至9月9日。

▲9/12今日新增確診。（圖／指揮中心提供）



指揮中心說明，今日新增237例境外移入個案中，為125例男性，112例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自越南(11例)，美國、泰國、日本、澳門及菲律賓(各2例)，新加坡、阿拉伯聯合大公國、韓國及馬來西亞(各1例)移入。另212例感染國家調查中。入境日期介於今年8月12日至9月11日。

指揮中心統計，截至目前國內累計16,795,385例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含11,080,974例排除)，其中5,707,688例確診，分別為30,899例境外移入，5,676,735例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計10,312例COVID-19死亡病例，其中10,296例本土，個案居住縣市分布為新北市2,183例、臺北市1,152例、臺中市1,037例、高雄市967例、臺南市790例、桃園市781例、彰化縣605例、屏東縣415例、雲林縣324例、南投縣303例、苗栗縣257例、嘉義縣244例、基隆市224例、宜蘭縣211例、花蓮縣172例、嘉義市166例、新竹縣165例、臺東縣146例、新竹市106例、澎湖縣29例、金門縣19例；另16例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

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