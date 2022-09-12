人夫用公務機聯絡「日式的洗浴」　法官認證買春！判賠妻10萬

▲一通訊行老闆和護理師結婚後買春，被妻子告上法院，判他要賠10萬元。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者郭玗潔／台中報導

台中一通訊行老闆被護理師妻子抓包，婚內多次用公務機的LINE聯絡「我們不一樣」及「日式的洗浴」等帳號買春，提告求償50萬元撫慰金，2人也在去年離婚。台中地院審理，認為人夫買春屬實，應賠10萬元，全案還可上訴。

妻子指控，丈夫阿傑(化名)用公務機申辦門號，以LINE聯絡「漫漫」、「我們不一樣」及「日式的洗浴」，由他們仲介他和其他女子性交為，她發現丈夫買春後，覺得過往為家庭付出的一切都化為泡影，提告求償50萬元。

阿傑被抓包後，辯稱他不認識「日式的洗浴」等人，雖然對方在訊息上稱他「傑哥」，但社會上叫「傑哥」的人這麼多，不能因此認定是他在傳訊息。妻子再提出證據，表示阿傑另一支自用手機裡也有性交易訊息，阿傑則反咬妻子既然能解鎖自己的2支手機，也可能是她覬覦財產所以造假，用這2支手機找性交易誣賴他。就算他有找性交易，妻子也未經同意就翻拍手機，是違法取證。

法官認為，妻子非以強暴或脅迫方式取證，就保護法益與取得手段間，尚不違反比例原則。另阿傑還辯稱公務機不只他使用，但法官並不採信，判阿傑要給前妻10萬元精神撫慰金，全案還可上訴。