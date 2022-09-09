公司樓梯間激戰女同事！人夫嗨「可以很厲害很大力」　妻崩潰提告

▲台北一人夫在建築師事務所工作，數度邀約女同事到樓梯間激戰。（示意圖／翻攝pakutaso免費圖庫）

記者郭玗潔／台北報導

台北人夫阿傑(化名)在建築師事務所工作，偷吃女同事小香(化名)，2人不只相約上摩鐵，更直接在公司樓梯間激戰，還互傳「色色還想要嗎，我還可以很厲害很大力」、「再來3次嗎」、「想要的時候速速帶我去梯間解決」等激情簡訊，讓正宮發現後氣炸對小香提告。高雄地院審理，認為小香侵害配偶權，應賠正宮60萬元，全案還可上訴。

正宮指控，她和阿傑結婚育有一子，阿傑也在IG、FB公布婚戒照曬恩愛，女同事小香明知道阿傑已婚，卻從2018年起頻頻和阿傑互傳親密訊息，2人5度到汽車旅館上床，又在公司樓梯間發生關係3次，讓她發現後痛苦不已，提告向小香求償80萬元。

全案審理時，小香辯稱不知阿傑已婚，阿傑還拿出配偶欄空白的身分證給她看，對她隱瞞結婚事實，只跟她說他有女友，但想和女友分手和她交往，她才與他互傳曖昧訊息。

阿傑則拿出和小香的訊息作證2人有姦情，他傳「妳這樣會不會懷孕啊？被妳弄太累一到家秒睡」、「我洗乾淨樓等妳享用」、「色色還想要嗎，我還可以很厲害很大力」、「想跟妳找個地方愛愛一整天」、「硬到XX有點酸」，小香則回傳「想做就去B3做，做完就回家，感覺很差」、「冷靜了，再來3次嗎」、「你說你除了想要的時候速速帶我去梯間解決外還做了什麼？」等訊息，阿傑並證稱公司的人都知道他已婚。

法官審理發現，2人除了親密訊息外，小香還傳僅穿內衣褲的私密照給阿傑。另外，公司同事也作證，阿傑妻子生小孩時有在公司發油飯，法官因此認定，小香從2018年6月至10月間，明知阿傑已婚，卻與他性交8次，且頻繁傳送親密對話，已侵害正宮配偶權，判她應賠60萬元，全案還可上訴。