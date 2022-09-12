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接雨水沖馬桶！摳門尪省錢炒股招數大曝光　妻切心休夫准了

▲▼冷戰，婚姻失和，夫妻，離婚。（圖／視覺中國）

▲台中一人夫沉迷玩股票，對生活極度節省，妻子提離婚還跟她要1百萬才肯離。（示意圖／取自圖庫視覺中國）

記者郭玗潔／台中報導

台中一名人妻指控，丈夫為了專心操作股票不找正職，不但經常不付生活費，還要她平日不能開燈、喝水到學校和圖書館裝，下雨還要趕快接水沖馬桶，夏天連電扇都不能開，過著刻苦的省錢生活，且2人吵架分居後丈夫就對她不聞不問，讓人妻心冷提出離婚，台中地院審理後判准。

人妻小芳(化名)表示，她和阿國(化名)結婚11年，婚後在婆婆名下屋子同居，她有穩定的工作，婚後2人各自負擔個人生活開銷，但家中共同生活費部分，阿國常以工作不穩定，或需要存錢操作股票為由不支付，還要她向公婆拿三餐食材，或到學校、圖書館裝水喝，平日家裡不能開日光燈，下雨天要趕快接雨水，以便沖洗馬桶，夏天不能開冷氣或電扇，出門除了搭免費公車外，只能騎腳踏車上下班，過著極度嚴苛的省錢生活。

小芳指出，阿國在前年6月初表示不想找正常工作，不然他不能專心操作股票，讓她聽了忍無可忍，提出離婚，但阿國卻要她先付100萬元才願意離婚，讓她更加心灰意冷，隔月就先搬回娘家住，但因阿國仍堅持要辭職專心操作股票，2人又大吵一架，阿國也自年底就不再與她連絡。

小芳說，去年她在路上巧遇阿國，主動向他打招呼，阿國看她就像看到陌生人一樣，竟直接轉身離去，可見阿國已無心再經營婚姻，2人形同陌路，她只好向法院訴請離婚。

法官審視2人通訊內容，認為自2人分居後，小芳傳訊給阿國希望能好好溝通，阿國都已獨不回，開庭時阿國也未到庭或提出書狀，認為小芳主張為真實，判准離婚，全案還可上訴。

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