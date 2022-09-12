寂寞婦睡學長、找小王還嗆「律師說我肯定離得成」！二審不准

▲婦人睡學長、交小王，還訴請離婚，法院不准。此為示意圖。（圖／CFP）

記者吳銘峯／台北報導

新竹高姓婦人與丈夫不睦，2019年間分居，她以丈夫多年前皮包中有汽車旅館的發票為由，訴請離婚。但丈夫反控婦人分居後先與學長同床共眠，還疑似交往其他男友，甚至還對丈夫嗆「律師說我肯定可以離得成啦」。一審新竹地院不准離婚，婦人上訴二審，高等法院審理後，再度判決雙方不准離婚。可上訴。

婦人起訴指出，雙方2015年2月間結婚，育有2名未成年子女。不過她2016年懷孕期間，就發現丈夫的皮包中有汽車旅館的發票，她忍住不發；但因雙方間個性不合，經常發生爭執，她為子女一再隱忍，已無共同經營婚姻及家庭生活之意願，遂於2019年3月搬出住家，雙方婚姻已發生重大破綻難以回復，訴請離婚。

不過陳姓丈夫反控，汽車旅館的發票是因為當時壓力太大，預約精油按摩舒壓，當時把話說開後已經獲得妻子原諒、沒再爭吵。當時因為妻子先購買了房屋，就在2019年3月搬出住家，並製造夫妻感情不和、經常吵架的假象。而妻子搬出後，2020年11月間就與張姓學長同床共眠；2021年4月間，一名鍾姓男子開著妻子車子上路，被他發現，追上詢問，鍾男不發一言、加速離開。事後丈夫還發現妻子以臉書向閨蜜說：「我最近偷交男朋友，他居然抓到我跟他出去。」可見是妻子偷交男友，在婚姻發生破綻為有責一方，妻子不得訴請離婚。

不僅如此，丈夫也提出雙方吵架時的錄音，妻子大罵：「你不要再拿小孩來糾纏我.....因為他們生出來了，我就要忍你一輩子嗎？我要忍到他們十八歲嗎？....我不要這段婚姻可以吧？...我一定會跟你離婚的。律師說我肯定可以離得成啦，叫我不用擔心啦。...我不會拿你的錢，你要監護權我也是要給你啊....」當天吵完後，妻子還以臉書跟朋友說：「搞到我都不能交男朋友，一直拿小孩勒死我，我爸也不支持我，結個婚把自己搞死。」

一審法院審理後，不准雙方離婚。妻子上訴二審，高等法院審理後，認為妻子「因寂寞難耐尋求慰藉，竟與男性友人同床共眠、搞曖昧；另亟欲擺脫系爭婚姻之束縛，又與鍾姓男子交往發生新戀情等情狀，認妻子就婚姻發生破綻之可責性較高。」因此高院仍不准許雙方離婚。