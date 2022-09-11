　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

富商買春「求虐」被玩死！　賣淫女不救遭重判6.5年

▲▼命案,刑案,封鎖線,謀殺,殺人。（示意圖／達志影像）

▲澳洲發生富商遭到性工作者虐死命案。（示意圖／達志影像）

記者林彥臣／綜合報導

澳洲布里斯本的一名52歲富商布雷迪（Anthony Brady）在2020年要求性工作者勒溫（Lewin）對他施予虐待，卻不幸被虐死在床上。勒溫被捕之後，法院認定她不僅當下沒有對她的客戶表達關切，事後也不見悔意，因此重判6.5年的監禁。

根據澳洲媒體ABC報導，這起案件最高法院陪審團不到1小時，就做出有罪的判決，但是今年34歲的勒溫卻否認所有罪行，認為是他是自願受虐。

現場照片則顯示，布雷迪被發現時，遺體臉部朝下，雙手雙腳都被綁在床上，頭上戴著帽兜，脖子上繫著繩索，嘴裡叼著堵嘴。

法官認為，「這樣的場景表明，你沒有採取任何措施，來釋放或緩解對他的限制，你甚至沒有用房間裡的開箱刀剪斷一根繩子，所以你至少可以讓他稍微轉過頭。」

法官痛斥，，「布雷迪不可避免地，會表現出一些痛苦的跡象，而且很明顯，勒溫不顧安全，繼續放縱自己，未能確保布雷迪的健康與安全。」

►台塑生醫益生菌6盒2500元！做好體內環保更順暢

► 網友高回購平口褲！讓女生無法抵抗的男性單品

ET快訊
南韓大咖男演員吸毒！「嗨到在街上亂跑」遭逮捕
羅志祥復出「實境節目」開拍！　豪華卡司曝光掀暴動

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

富商買春「求虐」被玩死！　賣淫女不救遭重判6.5年

快訊／哈利、梅根移居美國後「首度同框」威廉、凱特

快訊／白金漢宮證實女王「國葬日期」　將於西敏寺舉行

黛安娜王妃後第一人　凱特王妃大讚「新頭銜」：欣賞這個歷史

「1歲就嫁人」婆家逼圓房…不然賠100萬　她隱忍20年不忍了

女考生一律扣分！遭諷更名「男醫大」　東京醫科大學不當招生判賠

BBC字幕出包誤植為「女性生殖器官」　就在卡蜜拉新聞畫面

快訊／普丁向新英王表達「誠摯祝賀」：願陛下成功　一切順利

新任在位最長君主出爐！領導國家半世紀　她為英女王取消登基慶典

查爾斯國王宣誓繼位！威廉、卡蜜拉全程陪伴　聲明再提愛妻

具俊曄秀廚藝！陪大S過中秋　「幫擺餐具」嚇到小S二女兒

楊丞琳再唱《曖昧》賀軍翔來了　「齊悅最喜歡阿猛了」吸回憶殺

萌弟伸手拿餐老闆卻給別人　掩飾尷尬「假裝做操」媽笑翻

尪駕新保時捷酒駕翻車　爬橋逃跑滑倒...妻傻眼

男入伍前髮型被友人剃成「，」　下秒變刺刀原地突刺全場笑翻

入山2hrs失蹤...男山友墜谷　距腦漿處10m尋獲冰冷遺體

蛋黃酥名店代購飆漲2千　酥迷拒當盤子半夜就排隊

前女友逼問為何不選她 一推秒解答：人家溫柔

交車沒一天！348萬保時捷「中秋夜」酒駕自撞翻車　女車主到場傻眼

電池行夫妻善心收養4浪浪　飼主葬火窟牠仍趴門口等待

富商買春「求虐」被玩死！　賣淫女不救遭重判6.5年

快訊／哈利、梅根移居美國後「首度同框」威廉、凱特

快訊／白金漢宮證實女王「國葬日期」　將於西敏寺舉行

黛安娜王妃後第一人　凱特王妃大讚「新頭銜」：欣賞這個歷史

「1歲就嫁人」婆家逼圓房…不然賠100萬　她隱忍20年不忍了

女考生一律扣分！遭諷更名「男醫大」　東京醫科大學不當招生判賠

BBC字幕出包誤植為「女性生殖器官」　就在卡蜜拉新聞畫面

快訊／普丁向新英王表達「誠摯祝賀」：願陛下成功　一切順利

新任在位最長君主出爐！領導國家半世紀　她為英女王取消登基慶典

查爾斯國王宣誓繼位！威廉、卡蜜拉全程陪伴　聲明再提愛妻

廖老大道歉了！鬆口認「臭幹譙館長很沒水準」：一切都只是誤會

富商買春「求虐」被玩死！　賣淫女不救遭重判6.5年

Doinb談世界賽　直言：韓國只有Gen.G打得贏LPL...實力差距很大

女被分手…心碎滑交友軟體「巧遇失戀男」酒吧見面　前任心態秒崩

刺青爸陪女兒寫作業！突秀1「專業手勢」嚇壞網：看就知道專業的

快訊／哈利、梅根移居美國後「首度同框」威廉、凱特

《平凡職業造就世界最強 》第三季製作確定...網讚：二季進步很多

雙冠控衛朗多求婚成功！　4個月前遭控拿槍威脅孩子的媽

烏克蘭反攻重大進展　俄羅斯宣布：從「哈爾科夫地區」撤軍

「無雙呂布」教授野戰山大王！狂揮掃把挑釁　專家搖頭揭錯誤觀念

胸前濕一片 22歲OL未婚卻分泌乳汁　父母得知真相氣炸報警

國際熱門新聞

賞鳥船疑「被鯨魚撞翻」釀5死！求救畫面曝

英女王奪黛妃頭銜惹民怨　威廉1句話超霸氣

普丁突遭狗狗狂吠　女王妙回1句話

黛妃後第一人　凱特王妃讚新頭銜：欣賞這個歷史

人妻熟睡中「突遭大蟑螂咬」！全身冒紅疹昏迷

快訊／白金漢宮證實女王國葬日期

女考生一律扣分！東京醫大不當招生判賠

和兒女浮潛　女被鯊魚咬爛左半身慘死

女王逝世　查爾斯致電哈利：別帶梅根來

新任在位最長君主出爐！領導國家半世紀

BBC字幕誤植為「女性生殖器官」　畫面是卡蜜拉

染Omicron後「這4天」傳染力最高！

「1歲就嫁」婆家逼圓房　她忍20年不忍了

日德仁天皇替英女王服喪3天！慟憶留學期間深受照顧

更多熱門

相關新聞

賞鳥船疑「被鯨魚撞翻」釀5死！求救畫面曝

賞鳥船疑「被鯨魚撞翻」釀5死！求救畫面曝

紐西蘭南島東岸北部的凱庫拉鎮10日上午發生觀光船翻覆意外，當時船上共載有11人，然而最終僅6人獲救，有5人不幸身亡。根據警方初步判斷，該艘觀光船是由一批賞鳥愛好者所承包，事發當時疑似是被一頭突然浮出海面的鯨魚撞上，才會發生翻覆意外。

女王寫下神秘親筆信　2085年才能打開

女王寫下神秘親筆信　2085年才能打開

紐西蘭、澳洲鳴放「96響禮炮」悼念女王

紐西蘭、澳洲鳴放「96響禮炮」悼念女王

惡情侶誘4未成年少女賣淫接客超過200次還免費試車

惡情侶誘4未成年少女賣淫接客超過200次還免費試車

美媒：北京恐對台發動「特殊軍事行動」

美媒：北京恐對台發動「特殊軍事行動」

關鍵字：

買春賣淫被虐紐澳要聞

讀者迴響

熱門新聞

南韓大咖男演員吸毒被捕！

即／找到了！距腦漿處10m尋獲男山友遺體

中颱梅花增強！最快明晨5：30海警

賞鳥船疑「被鯨魚撞翻」釀5死！求救畫面曝

男生都愛大奶？網吵翻　最美博士揭「2害羞原因」

大學教授拿掃把對決獼猴！影片萬人瘋傳

羅志祥復出「實境節目」開拍！

老公上了小孩同學的媽　正宮無畏走光猛虎撲小三

交車不到一天！　348萬保時捷百齡橋酒駕自撞翻車

馬爾地夫度蜜月！許維恩火辣開腿激吻王家梁

垃圾桶飄臭味！竟是室友對它洩慾　射了3、4發

坐公車遇搔擾　情侶AirDrop神救援

BBC名嘴爆：英國女王是蜥蜴人！

大樂透1億頭獎「瞬間變6萬9」　他公開號碼超想哭

快訊／蘆洲警在派出所內舉槍自戕失去心跳

更多

最夯影音

更多
具俊曄秀廚藝！陪大S過中秋　「幫擺餐具」嚇到小S二女兒

具俊曄秀廚藝！陪大S過中秋　「幫擺餐具」嚇到小S二女兒
楊丞琳再唱《曖昧》賀軍翔來了　「齊悅最喜歡阿猛了」吸回憶殺

楊丞琳再唱《曖昧》賀軍翔來了　「齊悅最喜歡阿猛了」吸回憶殺

萌弟伸手拿餐老闆卻給別人　掩飾尷尬「假裝做操」媽笑翻

萌弟伸手拿餐老闆卻給別人　掩飾尷尬「假裝做操」媽笑翻

尪駕新保時捷酒駕翻車　爬橋逃跑滑倒...妻傻眼

尪駕新保時捷酒駕翻車　爬橋逃跑滑倒...妻傻眼

男入伍前髮型被友人剃成「，」　下秒變刺刀原地突刺全場笑翻

男入伍前髮型被友人剃成「，」　下秒變刺刀原地突刺全場笑翻

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面