富商買春「求虐」被玩死！　賣淫女不救遭重判6.5年

▲澳洲發生富商遭到性工作者虐死命案。（示意圖／達志影像）



記者林彥臣／綜合報導

澳洲布里斯本的一名52歲富商布雷迪（Anthony Brady）在2020年要求性工作者勒溫（Lewin）對他施予虐待，卻不幸被虐死在床上。勒溫被捕之後，法院認定她不僅當下沒有對她的客戶表達關切，事後也不見悔意，因此重判6.5年的監禁。

根據澳洲媒體ABC報導，這起案件最高法院陪審團不到1小時，就做出有罪的判決，但是今年34歲的勒溫卻否認所有罪行，認為是他是自願受虐。

Madeline Joan Lewin sentenced to six and a half years. Very concerned with this result, and the sentencing Judge's remarks that she "self-indulgently continued on in disregard of his safety" over the death is pure speculation. https://t.co/Pl7iGFvOMi — Jarryd Bartle (@JarrydBartle) September 9, 2022

現場照片則顯示，布雷迪被發現時，遺體臉部朝下，雙手雙腳都被綁在床上，頭上戴著帽兜，脖子上繫著繩索，嘴裡叼著堵嘴。

法官認為，「這樣的場景表明，你沒有採取任何措施，來釋放或緩解對他的限制，你甚至沒有用房間裡的開箱刀剪斷一根繩子，所以你至少可以讓他稍微轉過頭。」

法官痛斥，，「布雷迪不可避免地，會表現出一些痛苦的跡象，而且很明顯，勒溫不顧安全，繼續放縱自己，未能確保布雷迪的健康與安全。」