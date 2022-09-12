　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

癌症篩檢新時代！研究：新型血液檢查能「篩出早期階段癌症」

▲▼驗血,抽血,血液。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲透過新的血液測試能查出癌症早期階段。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

實習記者林郁婷／綜合報導

最新研究指出，用一項簡單的血液測試，即能在患者出現明顯症狀之前，發現是否罹患多種癌症類型，預示著未來可能採用非常不一樣的癌症篩檢方式，紐約癌症專家認為這將開啟一個「新時代」。

根據《衛報》報導，這項「The Pathfinder」研究找來6600多名50歲以上受試者，進行Galleri測試（Galleri Test），並從中發現數十例新疾病案例。而此次測試的首批結果顯示，這些患者當中有許多仍在癌症早期階段，近四分之三的人還未經過常規篩檢。

Galleri測試被英國國民保健署（National Health Service England）形容為「潛在的遊戲規則改變者」，並將於明年發表一項涉及 165000人的報告。雖然這項技術仍處於研發階段，但醫生們仍希望能盡快開始使用，讓未來的癌症手術和治療更有效率，挽救更多生命。

紐約癌症中心高級研究員施拉格（Deb Schrag）表示，「這項新測試令人興奮的是，能篩檢出許多沒有任何標準篩查的癌症。」除此之外，它還能預測癌症位置，讓醫生能快速追蹤和確認後續工作，「當驗血呈陽性時，通常需至少3個月才能完成檢查」。

Galleri測試在乳腺、肝、肺和結腸等組織中發現共19個腫瘤，同時也發現卵巢癌和胰腺癌，這些癌症過去通常都要到晚期才會被診斷出，並且存活率很低。

施拉格指出，這項測試目前還沒準備好讓全民使用，但仍然是一個全新的癌症篩檢方法，為患者帶來存活的希望。

►糖果色「兒童相機」功能超強大才1299元！

► 網友高回購平口褲！讓女生無法抵抗的男性單品

ET快訊
快訊／哈利王子首發聲明感謝奶奶　「您和爺爺平安地團聚了！」
即位儀式不耐煩！　查爾斯三世「咬牙怒瞪」畫面曝光
Nono爆被欠100萬賠償金！　男藝人在場認了：有在籌錢
烏克蘭大反攻！俄烏戰200天　一圖看懂奪回多少失土
小三扶正獲贈3處房地產！　老翁兒子沒分到半毛怒了
想買iPhone 13通訊行都缺貨！　內行驚曝市場1走向
快訊／梅花雨狂下　桃園這3里宣布即起停班

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／哈利王子首發聲明感謝奶奶　「您和爺爺平安地團聚了！」

查爾斯三世即位儀式不耐煩！「咬牙怒瞪」全被拍　關鍵2畫面曝光

8歲女童遭性侵「放浴缸腐爛1個月」才被發現　警逮捕媽男友到案

日本計畫「秋天解禁」自由行！　日媒曝：首相岸田最快本周決定

癌症篩檢新時代！研究：新型血液檢查能「篩出早期階段癌症」

烏克蘭絕地大反攻！俄烏戰200天　「一張圖」看懂烏軍奪回多少失土

哈利有多愛梅根？讓英國女王也妥協　同意「為她破例」

威廉「對梅根示好」超暖動作曝光！　卻因1件事輸哈利

「誹聞女友」玄松月又失寵？眼鏡OL近身輔佐金正恩　嬌羞眼觀四處

開放瞻仰女王4天！倫敦訂房爆滿　各國元首須「搭巴士」前往西敏寺

虱目魚跌價！仍堅持260元　阿堂鹹粥老闆：會繼續漲

對決！教授見獼猴站車頂　掃把「開無雙狂揮」驅趕

刺青爸陪女兒寫作業！　珠心算超快：我檢定2級

澳男海邊下跪浪漫求婚 女兒幫遞戒指下秒GG

《交換情侶》男友搶走女友手機...　看訊息變臉「妳這樣背叛我」哭提分手

球棒砸店、招牌貼符咒！　加盟主自毀廖老大無奈笑

林襄低胸背心烤肉「沒穿內衣」　胸前黑陰影疑走光..親回：角度問題

球棒狠砸「廖老大飲料店」　招牌字慘掉落！13秒影片曝

李易峰嫖娼「警方證實了」　遭拘留15天違法毀星路

日本38歲男當出租先生 「默默陪伴」時薪台幣2千

快訊／哈利王子首發聲明感謝奶奶　「您和爺爺平安地團聚了！」

查爾斯三世即位儀式不耐煩！「咬牙怒瞪」全被拍　關鍵2畫面曝光

8歲女童遭性侵「放浴缸腐爛1個月」才被發現　警逮捕媽男友到案

日本計畫「秋天解禁」自由行！　日媒曝：首相岸田最快本周決定

癌症篩檢新時代！研究：新型血液檢查能「篩出早期階段癌症」

烏克蘭絕地大反攻！俄烏戰200天　「一張圖」看懂烏軍奪回多少失土

哈利有多愛梅根？讓英國女王也妥協　同意「為她破例」

威廉「對梅根示好」超暖動作曝光！　卻因1件事輸哈利

「誹聞女友」玄松月又失寵？眼鏡OL近身輔佐金正恩　嬌羞眼觀四處

開放瞻仰女王4天！倫敦訂房爆滿　各國元首須「搭巴士」前往西敏寺

全球旅遊風氣回溫　星宇8月營收2.7億元、客運暴增5倍

快訊／哈利王子首發聲明感謝奶奶　「您和爺爺平安地團聚了！」

「碰精液就會懷孕」討和解+墮胎費　混血按摩女控性侵敗訴

卸任後要去哪？柯文哲：先回台大報到「主張退休」　再找辦公室拚總統

五月天瑪莎是張雨生狂粉　「把錄音帶聽到壞」：遺憾沒機會見本人

林祖嘉／台灣出口旺季不旺　總體經濟情況不佳

星巴克「喵喵甜點」光看就療癒　3款植物奶飲品新上市

重返永康3死火場　滿滿焦黑雜物擋路...鄰居見家成廢墟好無奈

查爾斯三世即位儀式不耐煩！「咬牙怒瞪」全被拍　關鍵2畫面曝光

傳訊正妹租客「叔叔來陪妳」！60歲房東A片邀啪啪…釣出一票苦主

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

國際熱門新聞

傳女王34億珠寶全送凱特　梅根什麼也沒有

女王生前簽新法　力保夏綠蒂公主繼承權

卡蜜拉介入王室家庭！威廉典禮1動作曝關係

黛妃 「婚禮王冠」不給凱特！92年傳家寶由她繼承

威廉爆不想當國王！哈利秒自薦：那換我

梅根想衝第一？哈利1動作提醒王室禮節

他讓女王最頭痛！專家：葬禮後將「神隱」

安巴公投　不再奉英王為國家元首

女王的柯基怎麼辦？將由「他」接手照料

正妹公務員自爆「啥都不用做睡到退休」結果慘

他伸鹹豬手踢到鐵板！　2女拿酒瓶砸破頭畫面曝

梅花增強為「非常強烈颱風」　日航班取消

英王查爾斯「香腸手指」腫爆　迷因照瘋傳

狼狽片！俄軍坦克狂逃　士兵沿路掉

更多熱門

相關新聞

最新「6大致癌因子」出爐！因它死亡增幅最大

最新「6大致癌因子」出爐！因它死亡增幅最大

2019年死於癌症的所有男性病人及三分之一以上的女性，都是死於可預防的癌症風險因素，包括吸菸、飲酒、不健康飲食、不安全性行為，以及職場環境中的石棉曝露有關。自2010到2019年為止，這些可預防的癌症風險因子造成的死亡數增加約20%，其中以過重（肥胖）增加幅度最大，特別是在低收入國家。

肺腺癌早期無症狀　低劑量電腦斷層可早發現

肺腺癌早期無症狀　低劑量電腦斷層可早發現

癌症女孩命喪「自然療法」：金屬墜子「靈擺」在手背搖晃就可治癒

癌症女孩命喪「自然療法」：金屬墜子「靈擺」在手背搖晃就可治癒

愛吃超級加工品的男性　罹大腸癌風險增30%

愛吃超級加工品的男性　罹大腸癌風險增30%

陸「免疫細胞殺腫瘤」療法登《自然》期刊 臨床87.5％患者完全緩解

陸「免疫細胞殺腫瘤」療法登《自然》期刊 臨床87.5％患者完全緩解

關鍵字：

Galleri Test癌症篩檢Deb Schrag英國國民保健署National Health Service England

讀者迴響

熱門新聞

颱風天大豹溪烤肉！民眾急撤驚險影曝

即／桃園市宣布：3個里「12日停課」

傳女王34億珠寶全送凱特　梅根什麼也沒有

李易峰極樂裸照外洩！要玩3人行結果不舉

統聯司機國道勇救31乘客　車停路肩沒了心跳

林襄一看到孫生「罕見怒了」！分手2年真實反應曝

「築間餐飲集團」策略長狂性騷女助理

李易峰嫖娼完事「讓妹子騎YouBike回家」

取代鐵網！他烤肉改用這1物

「LINE太胖」超佔記憶體！他教1招瘦身大法

不爽「擋疫苗」遭圍剿　陳時中沒關麥曝真心：腦袋有問題

廖老大手搖飲「仙氣女店員」　千人停戰求地址

女王生前簽新法　力保夏綠蒂公主繼承權

砸27億元！23歲正妹「買下」上市公司

卡蜜拉介入王室家庭！威廉典禮1動作曝關係

更多

最夯影音

更多
虱目魚跌價！仍堅持260元　阿堂鹹粥老闆：會繼續漲

虱目魚跌價！仍堅持260元　阿堂鹹粥老闆：會繼續漲
對決！教授見獼猴站車頂　掃把「開無雙狂揮」驅趕

對決！教授見獼猴站車頂　掃把「開無雙狂揮」驅趕

刺青爸陪女兒寫作業！　珠心算超快：我檢定2級

刺青爸陪女兒寫作業！　珠心算超快：我檢定2級

澳男海邊下跪浪漫求婚 女兒幫遞戒指下秒GG

澳男海邊下跪浪漫求婚 女兒幫遞戒指下秒GG

《交換情侶》男友搶走女友手機...　看訊息變臉「妳這樣背叛我」哭提分手

《交換情侶》男友搶走女友手機...　看訊息變臉「妳這樣背叛我」哭提分手

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面