癌症篩檢新時代！研究：新型血液檢查能「篩出早期階段癌症」

▲透過新的血液測試能查出癌症早期階段。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



實習記者林郁婷／綜合報導

最新研究指出，用一項簡單的血液測試，即能在患者出現明顯症狀之前，發現是否罹患多種癌症類型，預示著未來可能採用非常不一樣的癌症篩檢方式，紐約癌症專家認為這將開啟一個「新時代」。

根據《衛報》報導，這項「The Pathfinder」研究找來6600多名50歲以上受試者，進行Galleri測試（Galleri Test），並從中發現數十例新疾病案例。而此次測試的首批結果顯示，這些患者當中有許多仍在癌症早期階段，近四分之三的人還未經過常規篩檢。

Galleri測試被英國國民保健署（National Health Service England）形容為「潛在的遊戲規則改變者」，並將於明年發表一項涉及 165000人的報告。雖然這項技術仍處於研發階段，但醫生們仍希望能盡快開始使用，讓未來的癌症手術和治療更有效率，挽救更多生命。

紐約癌症中心高級研究員施拉格（Deb Schrag）表示，「這項新測試令人興奮的是，能篩檢出許多沒有任何標準篩查的癌症。」除此之外，它還能預測癌症位置，讓醫生能快速追蹤和確認後續工作，「當驗血呈陽性時，通常需至少3個月才能完成檢查」。

Galleri測試在乳腺、肝、肺和結腸等組織中發現共19個腫瘤，同時也發現卵巢癌和胰腺癌，這些癌症過去通常都要到晚期才會被診斷出，並且存活率很低。

施拉格指出，這項測試目前還沒準備好讓全民使用，但仍然是一個全新的癌症篩檢方法，為患者帶來存活的希望。