乾咳半年竟是腫瘤！　肺腺癌初無症狀...低劑量電腦斷層早期發現

▲▼低劑量電腦斷層輻射劑量較低且不需注射顯影劑也不必空腹，檢查過程不到5分鐘即可掃描整個肺部，有過敏體質的民眾可以安心完成檢查。（圖／台東基督教醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

65歲的林太太半年多來飽受乾咳困擾，本以為是過敏所以未積極就醫檢查，直到某次陪同先生至醫院看病，在醫師建議下做了低劑量電腦斷層，竟發現了一個約3公分的腫瘤，確診為肺腺癌。所幸醫師透過化療及標靶藥物的治療，順利控制病情。門諾醫院胸腔科醫師許智凱表示，肺癌患者早期症狀不明顯，多數患者確診時已是晚期，鼓勵高風險族群可透過低劑量電腦斷層的篩檢，早期發現、早期治療。



國健署自7月1日起針對肺癌高風險族群提供免費低劑量電腦斷層（簡稱LDCT），門諾醫院配合政策，凡具有家族病史45-74歲女性或50-74歲男性且其父母子女或兄弟姐妹經診斷為肺癌之民眾，或50-74歲民眾有重度吸菸史達30包-年者，且有意願戒菸，或戒菸15年內的重度吸菸者，都可以到醫院接受2年1次、免費的低劑量電腦斷層篩檢。





胸腔科醫師許智凱表示，肺癌早期幾乎無症狀、也不容易發現，X光檢查易有死角，如果是低於1公分以下的腫瘤或是躲在心臟、血管、肺臟後方的小腫瘤，很難被看見。其低劑量電腦斷層不僅可以多角度拍攝人體不同橫切面，也有助於發現1公分以下的肺部結節，進而即早追蹤、治療。

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▲▼常見的如菸害包含二手菸、空氣污染、特殊職場、有家族史、炒菜油煙等，都是罹患肺癌的高風險群。



此外，由於低劑量電腦斷層輻射劑量較低且不需注射顯影劑也不必空腹，檢查過程不到5分鐘即可掃描整個肺部，相較於一般的胸部電腦斷層必須注射顯影劑，對有過敏體質的民眾來說就不必過度擔憂，可以安心完成檢查。

醫師進一步說，肺癌的原因很多，常見的如菸害（包含二手菸）、空氣污染、特殊職場（如長期暴露於重金屬物質、廢氣或石綿環境）、有家族史、炒菜油煙等，這些都是造成罹患肺癌的高風險，但臨床上不少患者不抽菸、生活習慣良好，也沒有家族史卻罹患肺癌，甚至就醫檢查時已是末期，因此；建議民眾對身體健康應提高警覺，善用政府所補助的免費健檢項目，才能早期發現、及時治療。



醫師強調，肺癌患者之所以死亡率高、存活率較低，與肺癌被診斷出來的期別有很大的關係。往往等到有持續咳嗽、痰中有血絲或咳血、呼吸喘、體重減輕、食慾不振等狀況再就醫時都已是晚期，因此為避免受到肺癌的威脅，定期健檢很重要，尤其利用低劑量電腦斷層篩檢揪出病灶，才能盡早治療，呼籲符合資格的民眾，可善加利用，諮詢、預約電話為03-8241526。