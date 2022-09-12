　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

恐有三颱接力！颱風活躍期來了　「莫柏」最快今生成

（圖／翻攝「三立準氣象· 老大洩天機」）

▲西北太平洋正處於颱風發展的活躍期。（圖／翻攝「三立準氣象· 老大洩天機」）

記者陳俊宏／台北報導

恐有三颱！氣象專家吳德榮表示，在日本東南方遠海的熱帶性低壓，今天（12日）將發展成第13號颱風「莫柏」，對台無影響；熱低和梅花颱風之間有另一熱帶擾動，亦有發展成颱風的趨勢，顯示目前西北太平洋正處於颱風發展的活躍期。

對此，中央氣象局預報員陳伊秀接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，位於日本東南方海面的熱帶低壓，今天有成颱的機率，距離台灣約4000公里，對台灣沒有影響，其未來都在海面上活動。

[廣告]請繼續往下閱讀...

至於梅花和熱帶低壓之間的熱帶擾動，陳伊秀說，這離台灣也相當遠，初估有1800公里，模式有成颱機率，周二、周三強度有可能發展起來，歐洲模式預估強度不是太強，美軍模式則有稍微比較強一些，但歐美模式都預估其周五、周六來到琉球群島，之後往北影響日韓。

▼三個熱帶系統發展中。（圖／翻攝JTWC）

（圖／翻攝JTWC）

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄提到，最新氣象局路徑潛勢預測圖，今天、周二由於梅花颱風導引氣流偏弱，梅花在石垣島附近緩慢北上，周三逐漸加速轉向北北西，潛勢預測的機率範圍已略縮小，顯示不確定性減小；以目前梅花的預報資料而言，暴風圈觸及陸地的機率降低，但仍應持續觀察。

吳德榮說，今晨紅外線雲圖顯示，熱帶性低壓在日本東南方遠海，今將發展成第13號颱風「莫柏」，向東北轉北進行，非常遙遠，對台無影響；兩者之間有另一熱帶擾動，亦有發展成颱風的趨勢，顯示目前西北太平洋正處於颱風發展的活躍期。

吳德榮表示，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日至周三晨梅花外圍環流影響，沿海風力強，北部、東北部山區有大量降雨，北部、東北部平地及中部山區亦有明顯降雨，皆應注意防範；其他地區受影響相對較小，偶有局部短暫降雨的機率。

吳德榮指出，周三白天起梅花逐漸遠離，降雨趨緩，天氣好轉，氣溫升；周四至周日天氣恢復穩定，各地大多晴時多雲，山區午後偶有局部短暫陣雨的機率，白天氣溫回升至33至35度，早晚略偏涼，日夜溫差大。

▼梅花颱風和日本東南方海面的熱帶低壓發展中。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

►顏色超美的「鍋寶湯鍋」699元＋買一送一！

► 網友高回購平口褲！讓女生無法抵抗的男性單品

ET快訊
「築間餐飲集團」策略長狂性騷女助理　「要摸軟軟地方」
「微風女神」熱戀媒體大亨！拍肩洩情侶關係　午餐大啖一星米其林
李易峰嫖娼被抓竟是因太摳！　完事「讓妹子騎YouBike回家
恐有三颱接力！颱風活躍期來了　「莫柏」最快今生成
10縣市豪大雨！梅花「強度登頂」全台變天　今明最近陸警機率曝
今起校園不停課！1人確診全班快篩「補習班也鬆綁」　新制一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

恐有三颱接力！颱風活躍期來了　「莫柏」最快今生成

10縣市豪大雨！梅花「強度登頂」全台變天　今明最近陸警機率曝

今起校園不停課！1人確診全班快篩「補習班也鬆綁」　新制一次看

3騎士路邊幫輪椅男穿雨衣　1舉動暖爆6千人：美麗的風景！

民宿老闆看床單被「炸屎」開價1000！　家長傻眼：這清潔費合理？

買筆電竟要1000元開箱費　她怒掀賣場「坑客手段」：還是給二手貨

重機爸「4貼」衝台61！2孩沒戴安全帽靠媽緊抓　他1舉動反挨轟

桃園榮家「辣妹熱舞蹭阿公」　醫師力挺：增加長者免疫力

廖老大飲料店驚見「仙氣女店員」　千人停戰喊「真香」求地址朝聖

他嗆賓士停車越線太自私！公審慘遭大逆風　網：明明很貼心

虱目魚跌價！仍堅持260元　阿堂鹹粥老闆：會繼續漲

對決！教授見獼猴站車頂　掃把「開無雙狂揮」驅趕

林襄低胸背心烤肉「沒穿內衣」　胸前黑陰影疑走光..親回：角度問題

球棒狠砸「廖老大飲料店」　招牌字慘掉落！13秒影片曝

《交換情侶》男友搶走女友手機...　看訊息變臉「妳這樣背叛我」哭提分手

球棒砸店、招牌貼符咒！　加盟主自毀廖老大無奈笑

日本38歲男當出租先生 「默默陪伴」時薪台幣2千

李易峰嫖娼「警方證實了」　遭拘留15天違法毀星路

刺青爸陪女兒寫作業！　珠心算超快：我檢定2級

女車主待轉區當停車格　騎士愣：不覺得怪嗎？

恐有三颱接力！颱風活躍期來了　「莫柏」最快今生成

10縣市豪大雨！梅花「強度登頂」全台變天　今明最近陸警機率曝

今起校園不停課！1人確診全班快篩「補習班也鬆綁」　新制一次看

3騎士路邊幫輪椅男穿雨衣　1舉動暖爆6千人：美麗的風景！

民宿老闆看床單被「炸屎」開價1000！　家長傻眼：這清潔費合理？

買筆電竟要1000元開箱費　她怒掀賣場「坑客手段」：還是給二手貨

重機爸「4貼」衝台61！2孩沒戴安全帽靠媽緊抓　他1舉動反挨轟

桃園榮家「辣妹熱舞蹭阿公」　醫師力挺：增加長者免疫力

廖老大飲料店驚見「仙氣女店員」　千人停戰喊「真香」求地址朝聖

他嗆賓士停車越線太自私！公審慘遭大逆風　網：明明很貼心

曹興誠批中國是流氓：想套套子在嘴上讓他沒辦法咬人

林襄挺爆乳找一日男友！喜當「甜美賢內助」…開賣NFT搭2樂天女神

「築間餐飲集團」策略長狂性騷女助理　「要摸軟軟地方」

九旬翁拿登山杖活活打死妻　兒返家目睹滿地血！結局曝光

「微風女神」熱戀媒體大亨！拍肩洩情侶關係…午餐大啖一星米其林壽司

運價像溜滑梯跌回疫前　越南與兩岸航線運價一百美元大關失守　

美式、拿鐵買2送2！4大超商「開工優惠」一次看　茶飲爽喝第2杯7折

唐綺陽運勢／水逆來了！騙局易被揭穿 金牛「1招升溫戀情」雙子控制脾氣

拜登正式接受邀請　將偕夫人參加英女王國葬

英女王國葬一周行程表曝　這天起連4天在西敏寺供民眾瞻仰

老公臨停揮指揮棒幫消防車開路　回頭見淡定妻：注定當我的老婆

生活熱門新聞

取代鐵網！他烤肉改用這1物

10縣市豪大雨！梅花今明最靠近　陸警機率曝

廖老大手搖飲「仙氣女店員」　千人停戰求地址

北科大男女「天台激戰」　3動作畫面曝光

今起校園不停課！補習班防疫也鬆綁　新制一次看

大樂透1億頭獎「瞬間變6萬9」　他公開號碼超想哭

梅花剎車路徑曝！2天更猛紫爆豪雨

他嗆賓士停車自私　公審遭大逆風

刺青爸陪女兒寫作業！突秀1手勢嚇壞網

好市多美心月餅又下殺！狂打4折苦主哭慘了

給錢+香奈兒包！妹妹陪乾爹過夜

恐有三颱接力！　颱風活躍期來了

小孩「炸屎」民宿床單　家長被索1000傻眼

姓「阮」買飲料　見店員1字她驚：誤會大了

更多熱門

相關新聞

10縣市豪大雨！梅花今明最靠近　陸警機率曝

10縣市豪大雨！梅花今明最靠近　陸警機率曝

梅花強度登頂！新北市大豪雨特報、8縣市豪大雨特報！中央氣象局預報員陳伊秀表示，今天（12日）到周三清晨受到梅花颱風或外圍環流影響，北部、宜蘭和花蓮有陣雨，其他地區也有些零星降雨，至於陸上警報機率相對較低。

即／桃園市宣布：3個里「12日停課」

即／桃園市宣布：3個里「12日停課」

LIVE／梅花漫步炸豪雨　最新海上警報

LIVE／梅花漫步炸豪雨　最新海上警報

梅花剎車路徑曝！2天更猛紫爆豪雨

梅花剎車路徑曝！2天更猛紫爆豪雨

LIVE／梅花會發陸警？氣象局最新說明

LIVE／梅花會發陸警？氣象局最新說明

關鍵字：

氣象氣象雲颱風氣象局陳伊秀吳德榮

讀者迴響

熱門新聞

颱風天大豹溪烤肉！民眾急撤驚險影曝

即／桃園市宣布：3個里「12日停課」

傳女王34億珠寶全送凱特　梅根什麼也沒有

取代鐵網！他烤肉改用這1物

李易峰開房看謎片私照流出！　遭爆「選妃」拍戲飯店藏嬌

卡蜜拉介入王室家庭！威廉典禮1動作曝關係

台南孫女衝上樓救祖父母　3人慘困死火場

10縣市豪大雨！梅花今明最靠近　陸警機率曝

快訊／李易峰嫖娼警方證實了！遭拘留15天

廖老大手搖飲「仙氣女店員」　千人停戰求地址

李易峰嫖娼完事「讓妹子騎YouBike回家」

林襄中秋節烤肉照「沒穿內衣」

即／找到了！距腦漿處10m尋獲男山友遺體

黛妃 「婚禮王冠」不給凱特！92年傳家寶由她繼承

威廉爆不想當國王！哈利秒自薦：那換我

更多

最夯影音

更多
虱目魚跌價！仍堅持260元　阿堂鹹粥老闆：會繼續漲

虱目魚跌價！仍堅持260元　阿堂鹹粥老闆：會繼續漲
對決！教授見獼猴站車頂　掃把「開無雙狂揮」驅趕

對決！教授見獼猴站車頂　掃把「開無雙狂揮」驅趕

林襄低胸背心烤肉「沒穿內衣」　胸前黑陰影疑走光..親回：角度問題

林襄低胸背心烤肉「沒穿內衣」　胸前黑陰影疑走光..親回：角度問題

球棒狠砸「廖老大飲料店」　招牌字慘掉落！13秒影片曝

球棒狠砸「廖老大飲料店」　招牌字慘掉落！13秒影片曝

《交換情侶》男友搶走女友手機...　看訊息變臉「妳這樣背叛我」哭提分手

《交換情侶》男友搶走女友手機...　看訊息變臉「妳這樣背叛我」哭提分手

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面