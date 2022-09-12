恐有三颱接力！颱風活躍期來了　「莫柏」最快今生成

▲西北太平洋正處於颱風發展的活躍期。（圖／翻攝「三立準氣象· 老大洩天機」）

記者陳俊宏／台北報導

恐有三颱！氣象專家吳德榮表示，在日本東南方遠海的熱帶性低壓，今天（12日）將發展成第13號颱風「莫柏」，對台無影響；熱低和梅花颱風之間有另一熱帶擾動，亦有發展成颱風的趨勢，顯示目前西北太平洋正處於颱風發展的活躍期。

對此，中央氣象局預報員陳伊秀接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，位於日本東南方海面的熱帶低壓，今天有成颱的機率，距離台灣約4000公里，對台灣沒有影響，其未來都在海面上活動。

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至於梅花和熱帶低壓之間的熱帶擾動，陳伊秀說，這離台灣也相當遠，初估有1800公里，模式有成颱機率，周二、周三強度有可能發展起來，歐洲模式預估強度不是太強，美軍模式則有稍微比較強一些，但歐美模式都預估其周五、周六來到琉球群島，之後往北影響日韓。

▼三個熱帶系統發展中。（圖／翻攝JTWC）



吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄提到，最新氣象局路徑潛勢預測圖，今天、周二由於梅花颱風導引氣流偏弱，梅花在石垣島附近緩慢北上，周三逐漸加速轉向北北西，潛勢預測的機率範圍已略縮小，顯示不確定性減小；以目前梅花的預報資料而言，暴風圈觸及陸地的機率降低，但仍應持續觀察。

吳德榮說，今晨紅外線雲圖顯示，熱帶性低壓在日本東南方遠海，今將發展成第13號颱風「莫柏」，向東北轉北進行，非常遙遠，對台無影響；兩者之間有另一熱帶擾動，亦有發展成颱風的趨勢，顯示目前西北太平洋正處於颱風發展的活躍期。

吳德榮表示，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日至周三晨梅花外圍環流影響，沿海風力強，北部、東北部山區有大量降雨，北部、東北部平地及中部山區亦有明顯降雨，皆應注意防範；其他地區受影響相對較小，偶有局部短暫降雨的機率。

吳德榮指出，周三白天起梅花逐漸遠離，降雨趨緩，天氣好轉，氣溫升；周四至周日天氣恢復穩定，各地大多晴時多雲，山區午後偶有局部短暫陣雨的機率，白天氣溫回升至33至35度，早晚略偏涼，日夜溫差大。

▼梅花颱風和日本東南方海面的熱帶低壓發展中。（圖／氣象局）

