陳水扁封陳時中「健保總額制之父」　讚他當年獨排眾議有「霸性」

▲台北市長陳時中。（圖／記者周宸亘攝）



記者杜冠霖／台北報導

近期全國牙醫公會傳出人事糾紛，也將「健保總額制」討論再推上檯面，前總統陳水扁11日在臉書發文透露，陳時中過去任全國牙醫師公會理事長理事長期間，獨排眾議推動健保總額制，避免醫療預算無止盡膨脹，「陳時中被譽為健保總額制之父當之而無愧。完成這不可能任務，展現他霸性、韌性、賭性的特質。」

健保總額支付制度是全民健康保險以人口作為投保總人數，預計下年度醫事服務機構提供的服務量，設定支付上限作為支付的總額。陳時中過去擔任牙醫師公會全聯會理事長期間，推動試辦牙醫部門健保總額制，希望控制醫療預算、避免無止盡膨脹，當時引起不少反對聲浪，而在牙醫率先推動後，後續中醫、西醫基層也陸續沿用此制度。

陳水扁解釋，全民健康保險早年採「論量計酬」，後來改為「總額制」，但萬事起頭難。曾任全國牙醫師公會理事長的陳時中，獨排眾議率先全國說服全體牙醫界響應，成為全國第一個響應健保總額制的科別。後續中醫西醫基層醫療也跟進響應，「總額制」可以避免健保預算無限膨脹。

陳水扁表示，陳時中被譽為健保總額制之父當之而無愧。健保總額制的推動是不可能的任務，陳時中明知難為而為之最後成功了。做為台北市長要具備霸性、韌性、賭性的特質，「阿中推動牙醫健保總額制已經充分展現他有肩膀有擔當有堅持不放棄敢衝敢拚，相較其他候選人陳時中才是最佳市長人選。」

對於健保總額制，輔大醫學院教授、國民黨智庫永續組召集人陳宜民日前受訪時則指出，健保總額制被視為陳時中就任衛福部長期間重要政績，近年醫界對健保總額分配作法意見變多，例如總額制導致民眾在健保非給付牙醫項目，得掏腰包花大錢看診，「總額制是否真的那樣理想？見仁見智。」