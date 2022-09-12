否認「白橘心結」　黃珊珊形容宋楚瑜像家人、柯文哲是老師

▲前台北市副市長、無黨籍台北市長參選人黃珊珊。（圖／《POP撞新聞》提供）

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲8年任期將屆滿，被視為「柯文哲接班人」的前台北市副市長黃珊珊於8月底請辭投入選戰，但因黨籍問題，最後採取掛無黨籍方式登記，儘管團隊成員部分為親民黨籍，但始終未見親民黨主席宋楚瑜站台相挺。面對外傳白橘心結，黃珊珊12日否認此事，並形容宋楚瑜像家人、柯文哲則是老師。

黃珊珊12日上午接受《POP撞新聞》專訪，談及從政過程，黃珊珊表示，當時新黨要找新人參選，可能是她的出身背景，參加後也沒想到會通過初選，後來新黨有了很大的變化，2002年時新黨將未登記者開除，使她與另外3名議員都被開除。

黃珊珊回憶道，當時因為剛生完小孩，原本也有打算不選了，但後來親民黨、國民黨都有來徵詢，而她與宋楚瑜都是湖南人，比較有親近的感覺，加上對方很有誠意，自己加入親民黨至今已有20多年，「很多人都離開親民黨，我都沒走。」

對於外傳「白橘心結」，黃珊珊表示，當初她接任台北市副市長時，宋楚瑜還告訴她要好好做，更教她公文要怎麼看、當行政官員要注意哪些事。

主持人康仁俊追問，宋楚瑜是否不開心黃珊珊與柯文哲走太近？黃珊珊回應，「我們就像家人，關係好不好我們自己知道」，一般人也不會每天把家人拿出來說，而親民黨也有2位幹部來她的團隊幫忙。

至於與台北市長柯文哲的關係，黃珊珊提及，她很感謝柯文哲的賞識，進入北市府後短時間給予高強度的磨練，柯文哲是很棒的老師，也是並肩作戰的戰友，讓她對市政能立刻上手承擔責任，也因為疫情而成為同生共死的同袍，每天面對挑戰一起打仗。