農委會研究案有終身保密？　鄭運鵬嗆張善政：別胡說八道

▲鄭運鵬至寶島全世界廣播節目錄音前受訪。（圖／鄭運鵬辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨桃園市長參選人張善政申請農委會經費研究報告被控抄襲，張稱農委會研究報告有終身保密條款，只能講關鍵資訊。對此，民進黨桃園市長參選人鄭運鵬12日受訪批評，「牙膏自己擠證明自己很乾淨，這樣不就很簡單嗎？」並指保密的絕對不會是政府的標案，這點張善政誤解很大，或者誤導很大，請他不要胡說八道。

鄭運鵬今天上午前往廣播節目「寶島全世界」錄音，會前被媒體問及如何看待張善政批評採購疫苗黑箱30年，但面對自己的研究報告卻說終身保密一事？鄭回應，張善政先生很奇妙，不願意公開面對自己5736萬「easy money」的醜聞，請他把合約拿出來看，他跟宏碁到底簽了什麼終身保密的條款？研究案是政府的資訊，張善政要參選就要透明，被質疑就要公開，市民有知的權利，媒體也有知的權利。

鄭運鵬說，希望張善政不要講一些沒人聽得懂的事情，跟律師研究過程還要律師穿律師袍拍宣傳照，與其講那些沒有人聽得懂的理由，不如就花1個小時，好好公開所有的資訊，「牙膏自己擠證明自己很乾淨，這樣不就很簡單嗎？」

鄭運鵬表示，兩個禮拜過去了，張善政沒有做任何自清的行為，只講一些形容詞，這是很多國民黨支持者對張現在有點不滿跟失望的原因，研究案應該沒有什麼見不得人的，張善政說自己很驕傲，那就請把驕傲的部分拿出來，哪幾個段落是他獨創的？哪些東西抄人家沒有告知？保密的絕對不會是政府的標案，這點張善政誤解很大，或者誤導很大，請他不要胡說八道。