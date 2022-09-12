遭藍控黑道背景　劉建國競總：潑別人髒水先把自己擦乾淨

▲劉建國競選辦公室舉行記者會回應藍營質疑。（圖／劉建國競辦提供）

記者呂晏慈／台北報導

針對台北市議員參選人楊植斗、雲林縣議員參選人陳芳盈12日在國民黨中央黨部舉行記者會，指控民進黨雲林縣長參選人劉建國假造學歷、黑道背景一事，劉建國競選總部律師蔡宛緻反駁，「國民黨不抹黑，難道就不會選？」藍營抹黑內容全都是舊事重提、複製貼上，高等法院早在2013年就判決劉方勝訴；競總發言人林廉貴也說，兩位議員參選人為蹭知名度，淪為雲林縣長張麗善的打手，抹黑潑髒水前先把自己擦乾淨。

蔡宛緻今天舉行記者會回應藍營質疑，她指出，過去曾有一名尹姓候選人在公辦政見發表會上，要求劉建國主動說明是否曾有黑道背景、經營賭博電玩，當時劉方一狀告上法院，2013年高等法院判決，尹姓候選人需要賠償60萬元並登報道歉，不會因為尹用質疑或者提問的方式表達就可規避犯罪。

蔡宛緻還原法院審理過程指，尹候選人當時傳喚了3位證人，說是向3位證人查證過，但經過法院審理的結果，3位證人其實也是道聽塗說，並沒有親自見聞或者有確切的證據，很遺憾國民黨舉行記者會重新講述被最高法院認定不實的內容，其絕不輕縱。

另對於國民黨指控劉建國論文涉抄，競總發言人林廉貴說明，南華大學旅遊管理研究所規定研究生畢業前，一定要有與論文相關的研討會或期刊接受發表的證明，因此劉建國將論文投稿於研討會，當時掛為第二作者，國民黨忙著潑髒水之前，應先釐清國民黨桃園市長參選人張善政研究案抄襲，以及南投縣長參選人許淑華論文案抄襲的事情。

林廉貴直言，兩位議員參選人對相關法規都不清楚情況下就舉行記者會，意圖打烏賊戰，這些判決事實非常清楚，張麗善以及國民黨不可能完全不知情，然而今天仍然舉行潑髒水記者會，令人遺憾，「張麗善要潑別人髒水前，先把自己擦乾淨」，張麗善胞兄張榮味貪污判刑定讞，胞弟張啟盟佔用國有地一審判決確定，這才是法院認證的黑金家族。