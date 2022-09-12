僅黃瀞瑩安全？黃珊珊批政治操作　民眾黨稱藍營「用民調帶風向」

▲黃珊珊限量應援小物發布會。（圖／記者屠惠剛攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

九合一大選將至，美麗島電子報董事長吳子嘉11日表示，自己看到國民黨內部民調差點昏倒，民眾黨在北市的議員參選人除了「學姊」黃瀞瑩，其他都在安全名單之外，簡直不可思議。無黨籍台北市長參選人黃珊珊12日與民眾黨「小雞」同台，強調此為政治操作，應該被譴責。

黃珊珊12日上午舉辦限量應援小物發布會，先由民眾黨發言人盧冠妃、張宇彤和市議員參選人黃瀞瑩、陳思宇、陳宥丞、楊寶楨等人以走秀方式，穿著應援小物進場，接著再由牽著愛犬「小俠」的黃珊珊壓軸進場。

黃珊珊此次的競選應援小物分為四類，第一組「防疫必備組」為Taipei K33P Going口罩、隨身酒精噴瓶和精油香氛扣，第二組「台北向前組」為木柵茶包動物禮盒、台北狗狗活動地圖野餐墊和Taipei K33P Going動物帆布袋，第三組「熱情應援組」是K33P珊系漁夫帽、使用台灣專利咖啡紗S.Cafe製成的環保永續圓領T-Shirt和運動毛巾，第四組則是「限量珊友組」的33質感紀念金屬胸章、珊系漁夫帽、環保透氣排汗圓領Polo衫、運動毛巾和防疫防護風衣。

被問到吳子嘉爆料國民黨內部民調中，議員參選人僅只有黃瀞瑩在安全名單內，黃珊珊表示，距離選舉還有70幾天，每個選區的議員參選人都要持續努力，現在談安全名單沒有什麼意義，自己過去多次參選議員，覺得每次民調都和最終結果有落差，因此拿不出分析數據的民調都沒有參考價值，「內部民調不敢將數字呈現出來，此為政治操作，應該被譴責。」

楊寶楨提及，自己也聽說過該份民調，但與黨內民調有很大的落差，且都是口耳相傳、沒有真實數據，外傳是國民黨希望透過民調帶風向，試圖攻擊民眾黨，但所有參選人仍會勤跑勤走，努力爭取更多人認同。陳思宇說，民調僅作為參考，選舉會繼續努力。

黃瀞瑩批評，選舉剩下70幾天而已，國民黨自己這麼沒有信心，竟然要透過放民調方法打泥巴戰，實際上大家都非常認真勤跑街口、市場與夜市，將來也會加倍努力。陳宥丞強調，每次選舉此階段都有策略性民調，凸顯對手對自己的沒信心，歡迎大家到地方觀察，就可知道民調是否有參考價值。而張志豪也稱，基層聽聞的民調與此有極大差距，所有人會持續勤跑基層，說服選民自己是藍綠以外的最棒選擇。