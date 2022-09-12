批黃德清死不認錯、檢討　林佳龍：有侯友宜就有這樣的局長

▲林佳龍12日拜訪鄭南榕紀念館並受訪。（圖／林佳龍競辦提供）

記者蘇晏男／新北報導

針對恩恩案，民進黨新北市長候選人林佳龍提建構「緊急醫療救護網」，但新北市消防局長黃德清則指新北市緊急醫療網執行績效為六都領頭羊，籲林不必為此多傷腦筋。對此，林佳龍12日批評，這個就是死不檢討、爭功諉過、死不認錯，有這樣的市長，就有這樣的局長，這是新北市現在最大問題。

對於林佳龍提建構緊急醫療救護網，黃德清11日發六點聲明，其中一點直指新北OHCA（到院前心肺功能停止）康復出院六都第一，依內政部2018年的OHCA康復出院率，新北市是7.25％，高於時任台中市長林佳龍的2.81％，當年新北市已是六都第一，領先第四名的台中市。新北市消防局也表示，新北市緊急醫療救護系統，遠優於林佳龍於在台中市任內建置，呼籲林不必為此多傷腦筋。

對此，林佳龍12日受訪時批評，這個就是死不檢討、爭功諉過、死不認錯，黃德清議會備詢時，稱新北消防局平均六至八分鐘可派車到醫院，但恩恩花了81分鐘，結果人走了，黃還在鐵齒，這聽得下去嗎？

林佳龍又說，恩恩走了，都沒有人有疏失嗎？申請國賠先發新聞稿，公文都還沒打字完成；政客去講感同身受最廉價，除了虛偽，也很粗暴，不須要去濫情。

林佳龍表示，掌權者遇到事故時爭功諉過、絕不認錯，資訊也不公開；當受害者沒有資訊，就沒有對等的武器，所以沒有知情權，就沒有發言權。而沒有發言權，就沒有決定權。

林佳龍再罵，有這樣的市長，就有這樣的局長，這是新北市現在最大問題，還在那邊自吹自擂，說緊急醫療救護網是六都第一，那遇到恩恩案卻為什麼是讓他犧牲掉。