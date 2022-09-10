醫看中秋連假「唯一想法」：繃緊神經了！　3疾病人數恐暴增

▲中秋連假各地湧現出遊人潮。（示意圖／記者林悅翻攝）

記者張乃文／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今(10)公布國內新增35594例本土個案，而適逢中秋連假，出遊人潮變多，且Omicron變異株BA.5已入侵，各界擔憂確診恐暴增。對此，中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學也表達自己的憂心。他說看到全台觀光景點人滿為患，內心只有一個想法「下週小兒急診室將迎來一波感染潮。」

謝宗學在粉專《Dr. E 小兒急診室日誌》提到，看到中秋節連假社會逐漸恢復正常生活、內需經濟回溫，應該要感到開心，但身為急診人的他，看到全台觀光景點、遊樂園人滿為患，心中只有一個想法，「下週小兒急診室將迎來一波感染潮，新冠肺炎、其他呼吸道感染、急性腸胃炎來診人數可能暴增！」

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謝宗學表示，回想疫情前，每次連假結束後一週兒童急診業績都會常態增加，只是現在多一個傳染力超高的Omicron BA.5攪局，情勢將更為複雜，更說「往後一週上班大概要繃緊神經了！」

貼文下方也有許多網友留言分享自己的看法，謝宗學回覆留言時也說，「八月中旬疫情就開始緩步增加，中秋連假結束後很有可能直接暴升……」且他點出，不管是兒科門診、耳鼻喉科門診，包括兒童急診病例最近都開始增加，「連假後可能變成大幅增加。」

也有網友詢問，「也許勢必都要放鬆，但現在到底該怎麼面對比較好？」謝宗學則認為「台灣兒童併發腦炎的機率是國外的數十倍，我覺得無法用國外完全放任的處理方式。」

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