號誌3天修不好！台鐵產工揭「人力不足、技術斷層」　層層外包釀禍

▲台鐵號誌故障花了超過3天才恢復正常行車。（圖／民眾提供）

記者李姿慧／台北報導

台鐵員林=花壇號誌故障搶修今(9/11)第4天，台鐵上午11時宣布完成修復測試，台鐵產業工會發聲明表示，台鐵號誌故障3天修不好，凸顯敷衍了事心態，沒有足夠人力和完善作業檢修保養，發生故障難以修復，在人力不足下，台鐵層層外包，導致出狀況難以第一時間掌握，呼籲充足人力、作好日常檢修，才是解方！

台鐵中秋疏運出包，彰化段員林-花壇間號誌，足足搶修逾3天，3天內影響7.7萬名旅客被延誤，台鐵產業工會表示，依據台鐵日前說法，是彰化段的通信電纜受干擾，造成號誌顯示紅燈，影響行車。原以為佈放新的通信電纜，切換後即可恢復，但結果是經多次搶修，故障仍然沒有解決。

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工會指出，誇張的是，每次搶修完畢，台鐵聲稱已經正常，但事實上號誌一直處於間歇性不穩定的狀態，屢屢恢復又故障，反而讓更多旅客前往車站，面對再次誤點、再次行程被耽擱，對旅客和基層員工都是壓力。

台鐵產業工會質疑，大大小小的故障事件、誤點事件，幾乎已是台鐵日常，這次事件更可以看出台鐵局敷衍了事的心態，沒有足夠人力和完善的作業措施，進行日常的檢修和保養，一旦在疏運量變大時發生故障，反而更難修復，影響也更嚴重。上至行政院，下至台鐵局，都聲稱「公司化」可以改變台鐵，但台鐵真正的沉痾弊病，高層政要很顯然到現在都搞不清楚，工會在此提出嚴重的質疑。

▲台鐵工班中秋連夜搶修。（圖／民眾提供）

產工強調，長期以來，台鐵面臨嚴重人才外流、技術斷層，以及因人力不足下專業項目多以外包方式處理，造成鐵路相關技術沒有辦法掌握的根本問題。另也普遍存在使用不同系統和不同規格的設施，相互統一整合的困難。導致台鐵後續營運難以培養專門的技術基底，一旦故障只能尋求外包廠商來協助。這不僅導致台鐵局難以在第一時間完整掌握狀況，更會降低搶修效率。

針對公司化是否能讓台鐵轉骨，工會表示，台鐵層層外包文化會遮蔽住真正的問題，台鐵公司化根本無助於改善現況，今次是誤點，下次就有可能再重演普悠瑪和太魯閣的悲劇。層層外包導致臺鐵內外都沒辦法有效整合，日益嚴重下去對台鐵和乘客都不是好事，真正的解方是台鐵運工機電的員工都要留下人才、作好技術傳承，維持充足人力，進行日常檢修，掌握好每一個環節，才有可能造就準時安全的台灣鐵路。