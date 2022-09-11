找到「台鐵干擾源之亂」發送元凶！　交長再派中華電信查外部干擾

▲台鐵今恢復正常行車。（圖／民眾提供）

記者李姿慧／台北報導

台鐵員林=花壇間號誌今較為穩定，台鐵宣布今(9/11)秋節收假日首班車起正常行車，現場持續監控。台鐵表示，目前初步找到干擾源來源，研判地底下有電纜破皮，導致突波洩漏，目前已完成防護，秋節疏運後將開挖更換。此外，交通部長王國材也下令中華電信今前進現場協助偵測有無設備外的外部干擾源，全盤檢查。

台鐵員林=花壇間號誌9月8日故障，歷經3天不眠不休搶修，今上午恢復正常行車，不過由於今早仍傳出一到二次不穩定情況，台鐵局長杜微表示，系統應該是正常的，但因校正過程出現短暫不穩定，但仍可正常行車，不會啟動公路接駁。

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台鐵表示，今上午過後號誌已較為穩定，研判干擾源是來自中正西路平交道旁地底下應該有電纜洩漏問題，初判電纜線有破皮，可能因此有電流和突波外洩，但仍要挖出來才能確認，目前已經做好相關防護，阻擋洩漏電流干擾號誌，但這僅是暫時性的「防守措施」，因為現在開挖會影響中秋疏運，中秋疏運過後，將針對「攻擊面」著手，將開挖電纜更換。

台鐵官員指出，目前根源確定了，防守目標比較明確，號誌也比較穩定了，但僅是暫時初步治標，根源部分後續將持續排除，若地底下有干擾沒有解決，未來恐怕仍會有影響。

台鐵上午恢復行車，交通部長王國材表示，台鐵回報號誌恢復正常，為確保未來不會再發生問題，除列車經過會出現干擾電波外，也已指示中華電信協助偵測除了設備外，有無外部干擾源，全盤精確檢查，多方確認，要求徹底檢討原因。