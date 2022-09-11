快訊／台鐵號誌之亂終結！工班中秋連夜搶修　今早首班正常發車

▲台鐵號誌之亂！工班中秋連夜搶修，今天正常通車，上午員林車站月台狀況曝。（圖／民眾提供）



記者游瓊華／彰化報導

台鐵彰化縣大村段號誌異常在中秋連假引發號誌之亂，造成列車大規模誤點，返鄉過節旅客塞爆車站。今天是收假日，台鐵昨夜中秋節工班不賞月、連夜趕工，台鐵表示，「經昨日同仁努力維修，目前營運正常」，今天上午彰化到花壇正常發車。但預估中午過後收假人潮湧現，台鐵號誌屆時是否又陷入修復故障輪迴，造成車站大爆滿，還有待觀察。

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▲花壇站目前也正常通車，上午人潮尚未湧現，預估下午開始人會越來越多。（圖／民眾提供）



台鐵今天上午表示，列車經過中正西路至擺搪巷平交道路段時，因電纜受干擾，造成號誌故障顯示紅燈影響行車。昨日上午檢查過程中已縮小範圍，將重點集中於中正西路平交道至擺塘巷平交道之間的號誌電纜，今天凌晨0點起封鎖路線進行改善，並於凌晨完成測試，今早首班車起正常行車，現場持續監控觀察。

▲中秋節連假遇台鐵號誌之亂！工班不賞月，連夜搶修。（圖／民眾提供）



台鐵統計，昨天中秋節、9月10日計影響137列次、合計延誤3760分、旅客約1萬8749人。凡列車誤點達45分以上，對號列車可全額退費，電子票證旅客當次乘車免扣款，定期票延長使用期限一日。

▲今天上午彰化、花壇區間正常運作。（圖／記者 唐詠絮攝）