號誌故障誤7.7萬人　今仍有短暫異常！台鐵：校正影響、可正常行車

▲台鐵號誌故障進入最後校正階段，雖出現短暫不穩定，但可正常行車。（圖／記者姜國輝攝）

記者李姿慧／台北報導

今中秋連假收假日，台鐵員林=花壇間故障搶修今(9/11)邁入第4天持續校正，台鐵今宣布首班車起正常行車，現場持續監控。不過由於今早仍傳出一到二次不穩定情況，台鐵局長杜微表示，系統應該是正常的，但因校正過程出現短暫不穩定，但仍可正常行車，不會啟動公路接駁。

台鐵今上午發新聞稿表示，颱局於9/10上午檢查過程中已縮小範圍，將重點集中於中正西路平交道至擺塘巷平交道之間的號誌電纜，於今(9/11)日凌晨0時起封鎖路線後，針對現場接地、電纜防護及機櫃突波抑制等同時進行改善，並於凌晨完成測試，今早首班車起正常行車，現場持續監控觀察。

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台鐵強調，後續將立即全面檢視各計軸器系統，增加備援、排定期程進行預防性檢修、並落實檢修履歷，維持系統功能最佳狀態。

▲台鐵彰化員林-花壇號誌故障搶修已進入最後調校。（圖／記者唐詠絮攝）

不過由於上午號誌曾出現不穩定情況，杜微表示，系統應該都正常，但上午還在進行校正，校正過程出現短暫不穩定情況，但行車運轉都正常，不會啟動公路接駁。

根據顯示台鐵即時列車動態，目前部分列車出現零星輕微誤點，並未再像前三天發生嚴重延誤。

根據台鐵統計，昨(9/10)影響137列次、合計延誤3760分、旅客約18,749人，由於前2天已有259班車誤點，5萬8500多名旅客被延誤，總計3天內已影響396班次誤點，累計已有7萬7249人被延誤。

台鐵表示，凡列車誤點達45分以上，對號列車可全額退費，電子票證旅客當次乘車免扣款，定期票延長使用期限一日。連假期間號誌故障耽誤旅客的時間與行程，台鐵局謹致上最深的歉忱。