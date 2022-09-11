台鐵號誌故障搶修第4天！一度好轉　「跑幾班車後干擾源又冒出」

▲台鐵彰化員林-花壇號誌故障排除邁第4天。（圖／記者唐詠絮攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵員林=花壇站間號誌故障搶修今邁入第4天，台鐵昨查出突波干擾，徹夜封鎖路線施工抽換電纜測試，情況一度好轉，未料今上午營運發車後，仍偶有不穩定情況，但穩定時間較前二天拉長，台鐵仍持續排除中。

台鐵號誌故障成史上搶修最久的一次，台鐵昨透過專家及頻譜分析儀、示波器及突波吸收器等專業儀器協助，發現中正西路平交道至擺塘巷平交道之間的號誌電纜，只要列車一通過，迴流電流就可能造成干擾，突波傳回機房影響號誌系統不穩定發生故障，昨徹夜封鎖路線抽換電纜，目標今天恢復正常行車。

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不過今上午仍出現不穩定情況，交通部表示，台鐵昨晚徹夜處理，相關人員仍在現在還在努力中，台鐵花很多力氣，該做的都做了，上午還在測試中，迄今尚未回報修好。

交通部官員無奈表示，西門子原廠自己弄老半天也沒辦法排除，有個奇怪的干擾源一直出現，原本修好了，列車跑了幾班後，干擾源又冒出來，所有專家都在現場找問題，交通部已經要求台鐵針對肇因查找要弄個水落石出，不能排除就沒事，一定要找出干擾源哪裡來。

台鐵表示，經徹夜更換電纜和測試後，情況一度好轉，不過今天上午列車行駛後，仍偶有不穩定情況，但比前二天好多了，穩定時間逐漸拉長，今持續排除中。