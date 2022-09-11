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iPhone 14 Pro版到貨排到10月底！　下周想拿蘋果新機剩1款可選

▲▼iPhone 14 Pro及iPhone 14 Pro Max。（圖／蘋果官網）

▲iPhone 14 Pro系列大受歡迎。（圖／蘋果官網）

記者張靖榕／綜合報導

蘋果iPhone 14全系列16日正式開賣，眾多果粉搶首購，台灣電信業者開賣6分鐘內就全數售罄，按照蘋果官方顯示，Pro系列非常熱門，到貨時間至少等上7周，最快要10月底11月初才能拿到。中國方面搶購也相當熱烈，除了iPhone 14以外，iPhone 14 Plus與Pro系列均搶購一空。

蘋果官網顯示只有選購iPhone 14的買家才能在16日當天如期到貨，熱門的Pro系列2款機型至少要等上7周，大約11月初才能到貨。台灣電信業者8日也宣布開放預約，同步出爐電信資費，中華電信當天下午開放網路門市預購iPhone 14全機型，開跑3分鐘之內，iPhone 14 Plus、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max等機型都全數搶空，初階的iPhone 14也只剩下午夜色的選擇，但大約6分鐘後就全數售罄關閉預約網站。

根據中華電信官方LINE帳號的統計顯示，高達8成的果粉最想要的機型，是頂規旗艦新機iPhone 14 Pro及iPhone 14 Pro Max，其中以512g容量占4成最多，最受青睞的顏色都是深紫色。

不過中國果粉搶購新機的熱度更火爆，iPhone 14全系列搶購難度也比往年更高，甚至出現官網被擠爆一度當機的情況。蘋果天貓官方旗艦店和蘋果京東自營旗艦店的iPhone 14 Pro Max、iPhone 14 Pro和iPhone 14 Plus迅速被搶購一空，隨後開始捕貨，只剩iPhone 14有貨；線下方面，iPhone 14 Pro系列機型實體門市都在開賣1小時後就售罄，深紫色和銀色最受歡迎。

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