iPhone 14 Pro Max瘋搶！台灣大5分鐘預購完畢　深紫色超受歡迎

▲蘋果iPhone 14。（圖／路透）

記者陳俐穎／綜合報導

台灣大哥大昨晚8點開放預購 iPhone 14 系列新機，網路門市已全數預購完畢，myfone購物 iPhone 14 Pro 及 iPhone 14 Pro Max 於5分鐘即預購一空，實體門市也頻傳捷報，即將預購額滿。所有機款當中， iPhone 14 Pro 系列預購佔整體機款近8成，其中iPhone 14 Pro Max最受歡迎，預購量佔整體機款達4成，容量則以256GB佔比7成為最高， iPhone 14 Pro 今年的新色深紫色話題性高，預購佔 iPhone 14 Pro 系列高達6成，深受果粉青睞。

台灣大表示，5G指定專案搭配 iPhone 14(128G)，月付1,599元、綁約48個月，即可將新機0元帶回家，再享Apple Music 6個月免費暢聽，以及MyVideo、GeForce NOW雲端遊戲服務最高3個月免費體驗，VIP用戶專案購機最高再折5,000元。

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