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他偷拿弟弟5萬元「送禮給媽媽」！被逼還錢氣炸：還敢說要告我？

（重傳Logo）▲▼金融,投資,鈔票,1000元,消費,台幣,年終,年終獎金,獎金,新台幣,錢,財富。（示意圖／ETtoday資料照）

▲男子偷拿弟弟的錢，被逼還錢還生氣。（示意圖／ETtoday資料照）

記者柯振中／綜合報導

不管是不是家人，偷拿錢就是不對！一名男子分享，弟弟日前將5萬元現金放在桌上，他看到打算拿來買中秋禮物送給媽媽，於是拿來借用，沒想到弟弟卻因此發火，要求馬上歸還，讓他感到相當生氣，「做人要懂得禮儀（義）廉恥好嗎？」貼文曝光後，離譜的行徑立刻遭到網友罵爆。

這名男子表示，他7日看到桌上有5萬元現金，似乎是弟弟的工程款，因為中秋將近，他想買中秋禮物送給母親，於是拿來暫時借用。

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▲▼小白臉,討錢,錢,台幣。（示意圖／資料照片）

▲男子對弟弟的舉動感到不滿，想買禮物給媽媽難道有錯嗎。（示意圖／資料照片）

沒想到，告知弟弟這件事以後，對方卻要求馬上歸還，讓他十分傻眼，「都是一家人，沒必要做得這麼難看」，難道弟弟不是同一個媽生的、想買禮物給媽媽難道又有錯嗎，「竟然還說不還就要提告？？做人要懂得禮儀（義）廉恥好嗎？」

不過，男子的貼文曝光，立刻遭到網友砲轟，「不告而取謂之偷，而且要買什麼給媽媽是弟弟決定的，你憑什麼幫他決定」、「你的邏輯我不明白…不然問一下警察北北好了」、「你真可憐，連買禮物的錢都沒有，還好意思說自己的弟弟」、「為什麼要拿別人的錢給自己做面子？你要孝順你拿自己的錢啊」、「是你才要懂得禮義廉恥好嗎？偷錢有這麼理直氣壯的嗎？」

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