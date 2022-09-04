雙胞胎兄弟「子宮內打架」出生就瘀青！醫師出面解釋　網友全懂了

▲湖南一名女子分享，她家的雙胞胎孩子從娘胎時就開始打架。（圖／翻攝微博）



記者柯振中／綜合報導

大陸湖南一名女子懷了雙胞胎，沒想到孩子竟在肚子裡打架，出生後身上還有許多瘀青，離奇的事件讓網友看傻眼。對此，有婦產科醫師表示，這種狀況不太可能發生，孩子身上的瘀青，則是先天性黑色素增多症，剛當媽媽的人應該都知道。

綜合陸媒報導，這名女子近期在微博上曬出雙胞胎的超音波照，從畫面當中可見，2名孩子互相面對，還疑似做出打鬥的動作。

離奇的畫面曝光，引起網友熱烈討論，不少人留言回應，「我差點就信了」、「這兄弟倆要真會打架，絕對是神童了」、「這也太離譜了吧」、「打什麼架了？又不是不同的爹」、「哈哈哈笑死，吃了沒文化的虧。」

▲張國英表示，這種狀況不太可能發生。（示意圖／免費圖庫pexels）



事後，江蘇省人民醫院婦幼保健院產科主任張國英表示，大部分的雙胞胎是分別受到2個羊膜囊保護，彼此之間有隔膜，意味著「住在不同房間」，不可能有辦法打架。

張國英指出，就算真的處在同一空間，中間還有羊水保護，想要互相打傷也很難，不太可能造成實質性的傷害，影片中孩子頭上的疤痕，可能是缺鈣造成的。

至於孩子身上的黑色瘀青，張國英則解釋，這是先天性的黑色素增多症，又稱為「蒙古斑」，無論是單胎還是雙胞胎都可能會有，「當媽媽的應該都有體會，這個瘀青新生兒寶寶基本都會有。」

網友們聽完張國英的解釋，終於恍然大悟，「當時看到就覺得有點違背常識」、「相信專業的，哈哈，應該不少人和我一樣，認為是真的」、「早該闢謠了！之前那條好扯，純屬成年人給胎兒加戲」、「還好及時闢謠了，蒙古斑說成打架的瘀青也是夠了。那單胎的蒙古斑怎麼解釋，上輩子打架留下的？」

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