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大學教授拿掃把「無雙亂舞」對決獼猴！影片萬人瘋傳：真的贏了

記者柯振中／綜合報導

近日一名大學教授「大戰獼猴」的影片在網路上瘋傳，該名教授揮舞掃把的模樣，更是被戲稱為「有無雙的呂布魂」。而據了解，事件發生的地點，疑似是高雄市的中山大學，也有專家建議，其實不必拿掃把驅趕，直接發動車子離開就好。

依據影片畫面，這名教授身上背著後背包，手裡還拿著掃把，與在車頂上的獼猴對峙。而當獼猴靠近時，該名教授則高舉掃把，不斷在頭頂畫圓，與遊戲《三國無雙》角色「呂布」的動作相當類似。

▲▼大學教授對決彌猴。（圖／翻攝臉書／動物梗圖星球）

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▲大學教授對決獼猴。（圖／翻攝臉書／動物梗圖星球）

這段影片在網路引起討論，不少人留言回應，「我看到現實版的三國無雙了」、「沒意外的話，應該是中山」、「頭髮已花白和那麽有活力呢」、「好強的臂力，掃帚當雞毛撢子甩」、「教授好棒，牠會來陪你健身的」、「看來比那閃電五連鞭強多了」、「要當掉夠多學生才能集滿氣放無雙啊？」

對此，臉書粉專「台灣獼猴吱吱黨」表示，野生動物在非必要的情況下，不會隨意攻擊人類，因此若有彌猴在汽車、機車上，車主不要看、直接發動車子，獼猴就會離開，不需刻意驅趕。

▼大學教授對決獼猴，影片引起極大討論。（圖／翻攝臉書／動物梗圖星球）

▲▼大學教授對決彌猴。（圖／翻攝臉書／動物梗圖星球）

「台灣獼猴吱吱黨」說，中山大學內的獼猴長期被漆彈驅趕，因此警戒心較重，威嚇時可能伴隨向前圖進的動作，但如果可以的話，還是建議不要強勢驅趕，只要不直視、快速開門發動車子即可，「可能不是每個人都勇氣忽視獼猴威嚇去開車門，但是也是真心不希望造成模仿效應，更加的惡性循環。」

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中山大學獼猴教授野生動物驅趕

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