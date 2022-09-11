烤肉釀3死悲劇！台南透天厝大火夾爆炸聲　3人受困燒成焦屍

▲台南市永康區復國一路44巷內民宅傍晚傳出火警，台南市消防局據報出動大批消防人車前往搶救，但發現已釀3死慘劇。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市永康區復國一路44巷內民宅，11日下午5時52分許傳出火警，消防局出動3梯次消防人車共20多部前往搶救，消防人員在2樓房內發現3名受困者 ，3人都已明顯死亡。

初步調查，火場樓高3層，2樓傳有3人受困，報案人向119表示，疑因烤肉造成火警，該戶堆放大量回收物。119出動大批消防人車前往搶救，消防人員接駁多條水線射水搶救，但火場不時出現不明爆炸聲，且火勢全面燃燒，無法進入火場進行搜救，消防人員除設法阻隔火勢擴大，並加派水庫車進行中繼供水，以利持續射水搶救滅火。

消防人員冒險進入火場全力搜救下，在2樓前方房間找到3名受困民眾，惟都已ohca無生命跡象，明顯死亡未送醫，死者分別是約90歲王姓阿公、70多歲許姓阿嬤及1名20幾歲陳姓女子。

在消防人員全力射水搶救下，火勢於晚上6時38分許撲滅，目前進行殘火處理及排煙作業，火勢延燒到現場1戶，目前起火原因、財物損失及相關責任由消防局調查處理，3名死者真實身分、死亡原因由檢警相驗查處中。