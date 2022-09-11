快訊／台南民宅大火！全面燃燒夾爆炸聲不斷　3人無生命跡象

記者林悅／台南報導

台南市永康區復國一路44巷內民宅，11日下午5時52分許傳出火警，消防局出動3梯次消防人車共20多部前往搶救，消防人員到場發現1樓以上都有濃煙火舌竄出，火勢很大，並有延燒情況，消防人員馬上接駁多條水線全力搶救，惟現場傳出不明物體爆炸聲，人員無法同時進入火場進行搜救，目前正全力搶救滅火中。

▲台南市永康區復國一路44巷內民宅，11日下午許傳出火警，台南市消防局據報出動大橋特搜等3梯次消防人車共20多部前往搶救。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市消防局119報案台據報，派出大橋特搜分隊、大灣分隊、後甲分隊、復興分隊、東門分隊、永康分隊等消防人車前往搶救，消防人員發現火場有大量濃煙及火舌，火勢很大，並有延燒之虞，馬上向119申請第二及第三次梯次支援，總計出動20多部各式消防車輛前往搶救。

消防人員接駁多條水線射水搶救，但火場不時出現不明爆炸聲，且火勢很大無法同時進入火場進行搜救，消防人員除設法阻隔火勢擴大，並加派水庫車進行中繼供水，以利持續射水搶救滅火。

初步調查，火場樓高3層，2樓傳有3人受困，疑因烤肉造成，報案者表示該戶堆放大量回收物，消防人員全力搜救下，在2樓房間找到3名受困民眾，都已ohca無生命跡象，分別是90歲的阿公、70多歲的阿嬤及1名20幾歲的人，消防人員全力急救救護中。

在消防人員全力射水搶救下，火勢於晚上6時38分許撲滅，目前進行殘火處理及排煙作業，火勢延燒到現場2戶，目前起火原因、財物損失及相關責任由消防局調查處理中。