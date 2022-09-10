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新任在位最長君主出爐！領導國家半世紀　她為英女王取消登基慶典

▲▼汶萊蘇丹包奇亞與丹麥女王瑪格麗特二世是目前全球在位時間最長的君主。（圖／達志影像／美聯社）

▲汶萊蘇丹包奇亞與丹麥女王瑪格麗特二世是目前全球在位時間最長的君主。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

英國在當地8日駕崩的女王伊麗莎白二世，自1952年繼任以來，已擔任英國君主長達70年，是二戰後在位最久的國家元首。英女王辭世後，目前全球在位時間最長的君主分別是76歲的汶萊蘇丹包奇亞與82歲的丹麥女王瑪格麗特二世，這2位君主都已統治各自的國家超過半世紀。

綜合外媒報導，現年76歲的汶萊蘇丹包奇亞（Sultan Hassanal Bolkiah），在1967年10月5日接替父親職務，出任汶萊第29世蘇丹，並在隔年的8月1日舉行加冕典禮，至今已擔任汶萊的國家元首54年又340天，是目前全球在位時間最長的主權國家君主。

排在其後的是82歲的丹麥女王瑪格麗特二世（Queen Margrethe II）。1972年1月14日，弗雷德里克九世因突發疾病猝逝，隔天丹麥宣布瑪格麗特二世繼位，成為丹麥新一任女王，並持續在位50年又239天。在英女王伊麗莎白二世辭世後，瑪格麗特二世成為世界上唯一一位女性君主。

丹麥女王瑪格麗特二世原本要在當地10日舉行其登基50週年慶典，不過在英女王伊麗莎白二世駕崩的消息傳出後，丹麥宣布取消相關活動，而位於哥本哈根的丹麥王宮也同時降半旗致哀。丹麥女王表示，伊麗莎白二世是歐洲君主中的傑出人物，「我們會非常想念她」。

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