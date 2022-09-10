前首相自爆與女王釀起司危機！全過程曝光　「我必須立刻做決定」

'I turned round to see that my every move had been watched very carefully by Her Majesty the Queen.'



Former PM @theresa_may reduced the whole House of Commons to laughter with a story about the Queen and some dropped cheese during a weekend at Balmoral. https://t.co/NmgJd8ZtOz pic.twitter.com/xvlbfLZDNK — ITV News Politics (@ITVNewsPolitics) September 9, 2022

記者葉睿涵／綜合報導

英女王伊麗莎白二世駕崩，英國舉國哀悼，國會下議院也在當地9日召開特別會議追思女王。英國首相特拉斯、工黨黨魁斯塔默與前首相強生等人都發布演說，除了讚揚女王在任期間的出色表現外，也和大家分享他們與女王相處的時刻，其中前首相梅伊首次曝光的「起司危機」博得了全場的歡笑。

綜合英媒報導，前首相梅伊（Theresa May）形容，她在任期間曾與女王在蘇格蘭巴爾莫勒爾（Balmoral）一起野餐；正當她們忙著將食物從野餐籃放到桌上時，梅伊手中的起司突然掉在了地上，「我知道我必須在一瞬間做出決定」。

▲梅伊是女王在位期間的第13位首相。（圖／達志影像／美聯社）

議員們聽到這裡都忍不住笑了起來，但梅伊稍微停頓了一下繼續說道，「我偷偷撿起掉在地上的起司，將它們放入盤裡，再端到桌上。沒想到我一轉身，就發現我的一舉一動都被女王盡收眼底。我看著她，她看著我，然後她笑了。而起司繼續留在桌上。」

梅伊分享的這件「起司危機」博得了全場歡笑，尤其她在演講中還用了「一瞬間做出決定」（ a split-second decision）一詞，因為過去英國首相的重要決定大多與戰事、經濟或國家大事有關，但梅伊卻以此打趣她在女王面前發生的糗事，顯示2人關係十分密切。

在2016至2019年的任期中，梅伊每週都會和女王會面，向她匯報政事。梅伊形容，「女王是我見過最不尋常的人，和她會面不像是在見一位高貴、強大的君主，那更像是和一位經驗豐富、知識淵博、智慧無限的女性交談。」