　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

前首相自爆與女王釀起司危機！全過程曝光　「我必須立刻做決定」

記者葉睿涵／綜合報導

英女王伊麗莎白二世駕崩，英國舉國哀悼，國會下議院也在當地9日召開特別會議追思女王。英國首相特拉斯、工黨黨魁斯塔默與前首相強生等人都發布演說，除了讚揚女王在任期間的出色表現外，也和大家分享他們與女王相處的時刻，其中前首相梅伊首次曝光的「起司危機」博得了全場的歡笑。

綜合英媒報導，前首相梅伊（Theresa May）形容，她在任期間曾與女王在蘇格蘭巴爾莫勒爾（Balmoral）一起野餐；正當她們忙著將食物從野餐籃放到桌上時，梅伊手中的起司突然掉在了地上，「我知道我必須在一瞬間做出決定」。

▲▼梅伊在任期間每週都會向女王匯報政事。（圖／達志影像／美聯社）

▲梅伊是女王在位期間的第13位首相。（圖／達志影像／美聯社）

議員們聽到這裡都忍不住笑了起來，但梅伊稍微停頓了一下繼續說道，「我偷偷撿起掉在地上的起司，將它們放入盤裡，再端到桌上。沒想到我一轉身，就發現我的一舉一動都被女王盡收眼底。我看著她，她看著我，然後她笑了。而起司繼續留在桌上。」

梅伊分享的這件「起司危機」博得了全場歡笑，尤其她在演講中還用了「一瞬間做出決定」（ a split-second decision）一詞，因為過去英國首相的重要決定大多與戰事、經濟或國家大事有關，但梅伊卻以此打趣她在女王面前發生的糗事，顯示2人關係十分密切。

在2016至2019年的任期中，梅伊每週都會和女王會面，向她匯報政事。梅伊形容，「女王是我見過最不尋常的人，和她會面不像是在見一位高貴、強大的君主，那更像是和一位經驗豐富、知識淵博、智慧無限的女性交談。」

►台塑生醫益生菌6盒2500元！做好體內環保更順暢

► 網友高回購平口褲！讓女生無法抵抗的男性單品

ET快訊
大樂透1億頭獎「瞬間變6萬9」！　他公開號碼：超想哭
快訊／找到了！腦漿處10m尋獲男山友　已成冰冷遺體
比裴洛西大條！《台灣政策法》要審了　他示警：內容空前震撼
獨／草屯囝仔阿倉要結婚了！　女友「絕美婚紗照」曝
路易宣布「Ada暫時離開頻道」！　被嚇到：有點難消化
北科大男女「天台激戰照」瘋傳　校方回應了
快訊／男入山2hrs失蹤！　搜救隊發現「疑似腦漿」
快訊／彰化鄉長候選人家遭開7槍！　槍手找到了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

普丁訪英「突遭狗狗狂吠」　議員主人急道歉！女王妙回這句超機智

尹錫悅攜妻向人民賀中秋！　最美第一夫人「穿韓服入鏡」超奪目

紐西蘭11人觀光船疑「被鯨魚撞翻」釀5死！　求救畫面曝光

前首相自爆與女王釀起司危機！全過程曝光　「我必須立刻做決定」

查爾斯國王打破傳統！　10日登基會議將全程「電視轉播」

人妻熟睡中「突遭大蟑螂咬」！全身狂冒紅疹...下秒昏迷急送院

女王訪澳洲寫下「神秘親筆信」2085年才能打開　時空膠囊封存雪梨

查爾斯三世對首相吐真言！首曝女王駕崩心聲：這是我最害怕的時刻

日德仁天皇替英女王服喪3天！慟憶留學期間深受照顧　擬出席國葬

查爾斯被女粉絲「抓去親」　隨扈來不及擋！她嬌羞傻笑全被拍

英國女王伊莉莎白二世病逝　在位70年！享耆壽96歲

救護車鳴笛運送血液！　遭未禮讓小黃撞上翻覆

萌妹不敢踩沙一秒崩潰！　帥爸暖陪伴愛女慢慢克服

用鉛筆寫超複雜書法字　一撇一豎勾勒「3個龍」

田馥甄落淚道歉！「害怕從此失聲」　演唱會突延期挨轟…還原心碎真相

鄧紫棋喊李榮浩「乾爹」想要房XD　他被虧「睜開眼」：特效最大了！

女神還原買酒被誤認未成年　瞬間心花開！網笑：太真實

騎士撞傷母女涉嫌肇逃　「修法空窗期」獲判無罪

兒子想養狗求媽媽9年　願望終實現激動落淚！

新北BBQ美式餐車一路漏油　3機車接連滑倒7人受傷送醫

普丁訪英「突遭狗狗狂吠」　議員主人急道歉！女王妙回這句超機智

尹錫悅攜妻向人民賀中秋！　最美第一夫人「穿韓服入鏡」超奪目

紐西蘭11人觀光船疑「被鯨魚撞翻」釀5死！　求救畫面曝光

前首相自爆與女王釀起司危機！全過程曝光　「我必須立刻做決定」

查爾斯國王打破傳統！　10日登基會議將全程「電視轉播」

人妻熟睡中「突遭大蟑螂咬」！全身狂冒紅疹...下秒昏迷急送院

女王訪澳洲寫下「神秘親筆信」2085年才能打開　時空膠囊封存雪梨

查爾斯三世對首相吐真言！首曝女王駕崩心聲：這是我最害怕的時刻

日德仁天皇替英女王服喪3天！慟憶留學期間深受照顧　擬出席國葬

查爾斯被女粉絲「抓去親」　隨扈來不及擋！她嬌羞傻笑全被拍

快訊／國鼎新冠新藥EUA書面審查結果出爐！FDA建議續拚三期臨床

兄弟球迷瘋搶鬼滅商品　暴衝熱血喊：啊啊啊豬突猛進

桃園午後雷雨！10m巨木倒塌躺路中　警民合作移除恢復交通

屏東竹田鄉9／12發1千元紓困金　15村輪流發...新生兒也可領

直擊／現身中秋茶會現場喊「高歌」　陳時中羞笑：改天改天！

苗可麗8月不捨送女兒赴英留學　中秋巡店發現「驚喜禮物」秒淚崩

懸賞3萬找柯南！挨批「甩鍋紅軍」　張景森：事涉台灣民主應謹慎

宋文華期待對決歐晉「會先笑吧！」　警戒林立暫時無解

快訊／找到了！距腦漿處10m尋獲男山友　他已成冰冷遺體

公費談戀愛！劉冠廷《你的婚姻》甜摟女友孫可芳閃爆

白皙妹一屁股坐上BMW！ 引擎蓋尷尬凹陷店家傻眼報警

國際熱門新聞

女王逝世　查爾斯致電哈利：別帶梅根來

漢江現10公尺長「神秘水怪」　S型游泳眾人驚

人妻熟睡中「突遭大蟑螂咬」！全身冒紅疹昏迷

英女王奪黛妃頭銜惹民怨　威廉1句話超霸氣

哈利梅根出席國葬　查爾斯1句話引臆測

BBC主播強忍哽咽！報女王死訊1分鐘影片瘋傳

查爾斯國王全國演說「確認卡蜜拉」王后地位

溜出宮、搭地鐵　英女王親民一面

威廉王子備受期待　查爾斯被視為過渡期

暗自和凱特比較！梅根未赴英奔喪原因曝

牛遭人拿木棍狂打　一角把他頂死

英女王別墅Airbnb爆滿　3000有找

英國470萬張紙鈔、290億枚硬幣全換掉

日德仁天皇替英女王服喪3天！慟憶留學期間深受照顧

更多熱門

相關新聞

女王寫下神秘親筆信　2085年才能打開

女王寫下神秘親筆信　2085年才能打開

英國女王伊麗莎白二世8日駕崩，在英國及全球引發哀悼浪潮。她於1986年首度訪問澳洲時，親筆寫下一封信，並且指示雪梨市長在2085年、也就是99年後才能打開，而這封神秘信件目前被保存在雪梨市中心維多利亞女王大廈（Queen Victoria Building）的玻璃櫥窗內。

查爾斯國王10日登基　全程將電視轉播

查爾斯國王10日登基　全程將電視轉播

查爾斯三世首曝心聲：最害怕女王駕崩

查爾斯三世首曝心聲：最害怕女王駕崩

查爾斯被女粉抓去親　她嬌羞傻笑

查爾斯被女粉抓去親　她嬌羞傻笑

女王逝世改朝換代　哈利與王室互動受關注

女王逝世改朝換代　哈利與王室互動受關注

關鍵字：

英國英女王梅伊Theresa May起司危機

讀者迴響

熱門新聞

快訊／蘆洲警在派出所內舉槍自戕失去心跳

交車不到一天！　348萬保時捷百齡橋酒駕自撞翻車

林襄節目被說「照片太露像色情頻道」秒變臉

今土地公生日！「8類人」絕對要拜　挑這時辰超旺

iPhone哪一代最差？　「這代苦主」氣到想摔機

醫師「摸兩下就流出」　她墮胎47次又再來！1小時後慘死

具俊曄嚇到小S二女兒！

烤肉1人帶3食材　慘成烘焙吐司趴

快訊／23歲警舉槍自戕　恢復心跳

馬爾地夫度蜜月！許維恩火辣開腿激吻王家梁

廖老大加盟主很冤枉！

女王逝世　查爾斯致電哈利：別帶梅根來

全國最高谷川大橋　傳民眾墜橋當場亡

孕婦請產假被叫去當清潔工！館長開砲廖老大夭壽

父親突遭資遣　他傻了：再4個月就有退休金

更多

最夯影音

更多
英國女王伊莉莎白二世病逝　在位70年！享耆壽96歲

英國女王伊莉莎白二世病逝　在位70年！享耆壽96歲
救護車鳴笛運送血液！　遭未禮讓小黃撞上翻覆

救護車鳴笛運送血液！　遭未禮讓小黃撞上翻覆

萌妹不敢踩沙一秒崩潰！　帥爸暖陪伴愛女慢慢克服

萌妹不敢踩沙一秒崩潰！　帥爸暖陪伴愛女慢慢克服

用鉛筆寫超複雜書法字　一撇一豎勾勒「3個龍」

用鉛筆寫超複雜書法字　一撇一豎勾勒「3個龍」

田馥甄落淚道歉！「害怕從此失聲」　演唱會突延期挨轟…還原心碎真相

田馥甄落淚道歉！「害怕從此失聲」　演唱會突延期挨轟…還原心碎真相

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面