業務員駕全新保時捷「酒駕翻車」　出門找親友...爬橋滑倒糗樣曝光

記者邱中岳／台北報導

北市士林區百齡橋接重慶北路閘道，10日清晨1時許，有1台保時捷跑車自撞翻覆，警方到場後並沒有發現駕駛，事後才在醫院發現程姓駕駛，男子表示在朋友的店收攤後，跟朋友在門口喝了4至5瓶啤酒，然後搭車返家後又開車出門，而程自撞後還攀爬橋墩離開肇事現場，結果因為酒醉跌坐地上的糗樣，也全被監視器拍了下來。

警方調查，33歲的程姓男子，在10日清晨1時許，開車行經北市士林區的百齡橋，在東往西的方向上閘道口後，突然自撞造成整台保時捷 718 Cayman當場翻覆，警方到場後發現，駕駛竟然憑空消失，立刻透過車牌找來女車主詢問，女子到場後傻眼，懷疑是老公把車開出門。

▲駕駛酒後開保時捷翻車，竟自己攀爬橋墩逃逸。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方事後透過監視器，發現程姓男子在撞車後，自己脫困攀爬橋墩逃離現場，並前往醫院進行檢傷治療，警方也到醫院將人帶回，當場酒測值濃度竟高達0.56，訊後也依照公共危險罪嫌，將程姓男子移送士林地檢署偵辦。

據了解，程姓男子為汽車業務員，在2022年7月份才購入新掛牌的保時捷 718 Cayman，且還貼心的掛在妻子的名下，當天表示因為到朋友的店聊天，在朋友收攤後又在店門口喝了4至5瓶啤酒後才離開，但離開時是搭車返家，程姓男子卻又在凌晨車出門。

▲汽車業務喝完酒後返家，又開著保時捷酒駕出門，被逮後表示「要去找親友」。（圖／記者邱中岳翻攝）

程姓男子透露，因為當時返家後，臨時「有事」要去找親友，所以才會又開車出門，警方也呼籲，士林分局2022年度共計取締酒後駕車232件，呼籲民眾千萬不要以身試法。