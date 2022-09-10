電池行火警2死…屋主超善心「收養4浪浪」　狗趴店外苦等主人

記者許展溢／高雄報導

高雄市鳳山區建國路一處民宅10日清晨6時許傳出火警，警消獲報到場先救出一名30多歲女子，隨後在屋內發現經營電池批發的屋主夫妻2人，但意識不清，送醫院搶救都宣告死亡。鄰居們表示，屋主人平常很好，對經濟條件差的顧客都不收錢，還養了4隻流浪狗，其實之前就曾發生過火警，告誡過老闆東西堆一堆要小心，沒想到遺憾的事還是發生。

▲居曝屋主超善心，對流浪狗都非常照顧，火警發生後狗兒還趴在店門口等主人回來，令人鼻酸。（圖／記者許展溢攝）



警消獲報後出動24車55人前往搶救，對面住戶說，6時多就看到黑煙從2樓冒出來，當時屋內有3人，5分鐘後先救出第一人，平常他們人都很好，和鄰相處得也很好，主要是經營汽車電池。

▲▼里長指出，屋主電池生意經營超過20年，非常熱心。（圖／記者許展溢攝）



里長鄭鴻章表示，當下附近鄰居聞到臭味，還以為是垃圾桶然燒，後來才知道是電池行這間在冒煙，消防第一時間先救了在屋頂的屋主女兒，接著在樓梯口跟房間找到這對夫妻。

里長提到，屋主電池生意經營超過20年，為人非常熱心、勤儉，都會幫助流浪狗外，對生活不好過的人來店裡維修車輛都不會拿錢，甚至巡守隊看到燈照明設備損壞會主動提供，很遺憾把東西堆太多，可能才發生這件事，2年多前也發生過火警，當時只有吳男一人在家，所幸逃出，也有告誡過一定要調整屋內的東西。

▲▼里長說，之前電池行就曾發生過火警，有告誡過一定要小心。（圖／記者許展溢攝）



屋主好朋友陳先生到現場關心情況說，認識10幾年了，常常到他們家坐，熱心到幾乎24小時、全年無休，只要有人要幫忙就會協助，給流浪狗的食物都很好，好到老婆都會吃醋，而之前發生火警把屋主臉燒到都黑了，也提醒裡面空氣不好，要好好整理。附近鄰居說，屋主養了4隻流浪狗，只看到一隻叫「哈利」的在外面好像很傷心的趴著在等主人，另外3隻也不知道是在裡面還是逃出了，實在很難過。

▲鄰居表示，屋主養的流浪狗趴在門外，好像在等著他們回來。（圖／記者許展溢攝）