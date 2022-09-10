台鐵號誌又壞！班次最嚴重誤點70分　女大生一早奔車站：盼改善

記者唐詠絮、莊智勝／彰化報導

台鐵彰化員林-花壇間計軸通信電纜及號誌昨8日才傳出故障，豈料修復後還是狀況頻頻，今早又再度故障，導致部分列車延誤，其中最嚴重的班次誤點70分鐘，嚴重影響中秋疏運。今(10日)《東森新媒體ETtoday》實際走訪大村火車站，一名女大生一早得知班次延誤，為避免耽誤行程，還特地提早到車站。

▲台鐵彰化員林-花壇號誌故障，現場人員搶修但仍找不到原因。（圖／記者唐詠絮攝）

花壇-員林間號誌8日就傳出故障，台鐵表示，電纜號誌問題目前為間歇性故障，出現不穩定情況，時好時壞，昨天除了找原廠技師找找問題外，也拜託專家學者到現場指導，從昨天一直到今天仍一直在查找原因，目前只知道是纜線延伸到現場設備某個地方被影響到，需要巡查6公里路線，目前尚未找出原因。

今台鐵部分班次受到號誌故障影響誤點，最嚴重的班次誤點長達70分鐘。大村火車站一名女大生受訪時表示，今要前往台中，一早得知台鐵誤點，因此提早趕往車站；女大生表示，這還是她第一次遇到大誤點，但朋友有說遇過很多次，「希望台鐵改善一下，目前沒有搭乘其他交通工具的計畫，但如果真的誤點太晚，會考慮。」

▲大村火車站女大生受訪。（圖／記者唐詠絮攝）

▼班次最嚴重誤點70分鐘。（圖／記者唐詠絮攝）