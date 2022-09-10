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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳時中賀中秋不忘衛教　提醒民眾別對毛小孩做1事

▲台北市長參選人陳時中出席都市更新政策記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長參選人陳時中。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蔡佩珈／台北報導

才歷經影片二創風波的台北市長參選人陳時中，在9月10日中秋節當天暫時拋開選戰紛擾，一早透過臉書發文及上傳影片祝賀大家中秋佳節愉快。在影片裡，陳時中特別提醒民眾，柚子皮的成分對貓狗有害，盡量避免讓家中毛小孩戴上柚子帽。

陳時中競選辦公室9日表示，對於網友將其「免治馬桶」宣傳片與「熔爐」片段進行改造，已向刑事警察局報案，盼警方能追查抹黑此影像的主事者，徹底追溯不法行為，未料引起網友批評洗版。陳時中事後態度轉變，透過臉書表示「歡迎大家二創我的照片和影片！」

二創爭議隔日恰好就是中秋節，陳時中說，雖然一直被餵食月餅與柚子，但是自己還是有留意腰圍，希望不會月圓肚圓圓。他最後也祝福大家，幸福相伴，闔家平安。

值得注意的是，陳時中特別在影片裡提醒，柚子帽雖然可愛，但其成分會對毛小孩身體造成很大的負擔，提醒民眾盡量避免讓家中的貓狗戴上。

儘管今天是中秋節，陳時中依然安排不少行程，包含登陽明山爬冷水坑活動、參與台灣視覺藝術協會「2022台灣當代一年展」虛實整合雙展場開幕記者會、111年大安區龍泉里中秋節下午茶。

▼陳時中畫柚子。（圖／翻攝自Facebook／陳時中）

▲▼陳時中賀中秋。（圖／翻攝自Facebook／陳時中）

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