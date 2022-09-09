梅花外圍環流要來了！中秋賞月「北台灣把握上半夜」　2地區只能看運氣

▲民眾中秋節（10日）賞月，北臺賞月把握上半夜，北海岸及宜蘭要碰碰運氣，中南花東賞月條件佳。（圖／資料照片）

記者趙蔡州／綜合報導

中秋三天連假開始，中央氣象局表示，連假天氣前期整體天氣穩定，但連假後期東北風逐漸增強，加上梅花颱風外圍環流11日凌晨開始影響台灣，北部及東半部降雨機率增加，雲量也是越夜越多，「北台賞月把握上半夜，北海岸及宜蘭則要碰碰運氣」。

氣象局表示，梅花颱風9日晚間往西北朝台灣東方外海接近，預計12日至14日會滯留在台灣東方外海，之後北上機率相當高，而颱風外圍環流11日起就會開始影響台灣，東半部、恆春及馬祖10日晚間起有長浪發生可能，北部、東北部地區有雨；北部、東北部山區及北海岸則有大雨可能。

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▲民眾中秋節（10日）賞月，北臺賞月把握上半夜，北海岸及宜蘭要碰碰運氣，中南花東賞月條件佳。（圖／氣象局）

至於中秋夜各地天氣及賞月條件，氣象局指出，由於梅花颱風外圍環流11日凌晨才到，北部地區民眾賞月務必把握上半夜，基隆北海岸及宜蘭迎風面雲量較多，颱風外圍環流接近，快的話深夜起就會有短暫陣雨，「能不能看到月亮，要看梅花颱風的移動速度，外出建議攜帶雨具」。

至於北部及花東地區，上半夜順利看到月亮的機率高，但隨著外圍環流接近，下半夜雲量漸增，北部雲量又更多一些，若要通宵達旦等日出，建議攜帶雨具。

中南部則不受颱風接近影響，因此賞月條件較好，但由於下午部分地區有午後雷陣雨，尤其中部山區、南部地區機率較高，待入夜後雨雲散掉，越夜月亮越明亮。

澎湖、金門及馬祖等地區則天氣穩定，賞月條件最佳。

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