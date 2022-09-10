　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

最狂中秋烤肉！「全鱷大餐」比雞肉Q彈　他噴1萬元：去皮搞6小時

▲▼ 。（圖／翻攝嘉義多一點）

▲超狂中秋烤肉，「全鱷大餐」驚呆千人 。（圖／翻攝嘉義多一點）

網搜小組／劉維榛報導

中秋烤肉，來點不一樣的食材吧！嘉義一家甕仔雞店，除了招牌甕仔雞之外，還有賣「炭烤鱷魚肉」，畫面驚呆千名網友，有人笑虧「這隻壁虎是阿嬤養大的嗎」「為什麼看起來像假的？好像玩具模型」；還有內行曝鱷魚肉口感，「我吃過川燙的，以前台南鱷魚王有賣呦，像雞肉是白肉」。

臉書粉專《嘉義多一點》貼出驚人烤肉食材，一處甕仔雞店在廣場擺放巨大炭火烤爐，而鐵架上放得竟是「兇猛鱷魚」，畫面可見，鱷魚的頭、四肢與尾巴都在，牠被剖成大字形狀，隨鐵架上360度旋轉烘烤。

[廣告]請繼續往下閱讀...

該張照片曝光後，一票網友嚇歪直呼「嚇到吃手手」、「真的假的，烤鱷魚」、「這隻『魚』真大」、「烤乳豬不稀奇了」、「我害怕」、「這能吃嗎」、「烤完的魚皮也很有價值喔」。

該照片也被轉傳到臉書《爆廢公社公開版》，也引來5千名網友朝聖驚呼，「哈哈原來鱷魚可以烤哦？第一次看到」、「這三小啦，有點恐怖」、「哇，好大隻的壁虎」、「為什麼看起來像假的？好像玩具模型」、「真的有人吃這個嗎」、「這隻壁虎是阿嬤養大的嗎」。

▲▼ 。（圖／翻攝嘉義多一點）

▲內行分享，吃起來像雞肉口感。（圖／翻攝嘉義多一點）

其中有網友分享鱷魚肉口感，「之前在美國吃過鱷魚湯，鱷魚肉吃起來就像是雞肉」、「我真的在國外吃過一次就是這樣烤的鱷魚」、「我吃過川燙的，以前台南鱷魚王有賣呦，像雞肉是白肉」。

台灣民眾對鱷魚肉比較陌生，事實上，考鱷魚在泰國很常見，而YouTuber「Crazy Man瘋男」曾花過1萬元買整隻鱷魚，光自行去皮就耗時6小時，接著才開始碳烤全餐，評比口感比雞肉Q彈，有油脂與膠質。

據《中時新聞網》報導，餐廳業者透露，鱷魚最適合吃的年紀為4歲半至5歲，但某些鱷魚品種在台灣屬於保育類，千萬不可以輕易宰殺。

►IPSA流金水200ml激殺880元！能不買嗎？

► 網友高回購平口褲！讓女生無法抵抗的男性單品

ET快訊
今天土地公生日！「8類人」絕對要拜　挑對時辰超旺
iPhone哪一代最差？　「這代苦主」氣到想摔機：史上最爛
具俊曄嚇到小S二女兒！留台過中秋　鏡頭外傳女聲狂喊
英女王逝世只有2兒女在場！　查爾斯親致電哈利：不要帶梅根來
哈利梅根將出席女王國葬　脫英後首度團聚！查爾斯1句話引臆測
最狂中秋烤肉！　他點「全鱷大餐」噴1萬元：去皮搞6小時

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

99元吃到飽不限時！澎派菜色一列排開　地點曝光…網喊：想衝了

中秋夜台北天文館展示館免費　開放民眾近距離賞月

台南推薦2位教師　獲教育部數位學伴計畫傑出帶班老師

今天土地公生日！「8類人曝光」絕對要拜　挑這些時辰超旺

壽山動物園中秋盛宴開席　黑猩猩見動物版月餅柚子...秒飛撲

教部3年再投入162億　今年底完成1326棟國中小校舍耐震改善

農委會「平價海鮮照」酸楊丞琳　網友「260海鮮粥誰說便宜」

梅花颱風達輕颱上限！最快明上午發海警　豪大雨熱區曝

彰化蛋黃酥名店代購價飆到2千　酥迷拒當「盤子」半夜2點排隊買餅

最狂中秋烤肉！「全鱷大餐」比雞肉Q彈　他噴1萬元：去皮搞6小時

英國女王伊莉莎白二世病逝　在位70年！享耆壽96歲

救護車鳴笛運送血液！　遭未禮讓小黃撞上翻覆

萌妹不敢踩沙一秒崩潰！　帥爸暖陪伴愛女慢慢克服

用鉛筆寫超複雜書法字　一撇一豎勾勒「3個龍」

田馥甄落淚道歉！「害怕從此失聲」　演唱會突延期挨轟…還原心碎真相

女神還原買酒被誤認未成年　瞬間心花開！網笑：太真實

鄧紫棋喊李榮浩「乾爹」想要房XD　他被虧「睜開眼」：特效最大了！

兒子想養狗求媽媽9年　願望終實現激動落淚！

騎士撞傷母女涉嫌肇逃　「修法空窗期」獲判無罪

張翰「扯女主角內衣」遭嗆猥瑣！　新劇疑抄襲李鍾碩《熱戀年代》

99元吃到飽不限時！澎派菜色一列排開　地點曝光…網喊：想衝了

中秋夜台北天文館展示館免費　開放民眾近距離賞月

台南推薦2位教師　獲教育部數位學伴計畫傑出帶班老師

今天土地公生日！「8類人曝光」絕對要拜　挑這些時辰超旺

壽山動物園中秋盛宴開席　黑猩猩見動物版月餅柚子...秒飛撲

教部3年再投入162億　今年底完成1326棟國中小校舍耐震改善

農委會「平價海鮮照」酸楊丞琳　網友「260海鮮粥誰說便宜」

梅花颱風達輕颱上限！最快明上午發海警　豪大雨熱區曝

彰化蛋黃酥名店代購價飆到2千　酥迷拒當「盤子」半夜2點排隊買餅

最狂中秋烤肉！「全鱷大餐」比雞肉Q彈　他噴1萬元：去皮搞6小時

廖老大加盟主很冤枉！酷炫出手了…給警世建議：修飾跋扈土財主的霸氣

父討擦手紙遭拒「嗆今天不用進來」　紗布砸護理師...惡女下場曝

99元吃到飽不限時！澎派菜色一列排開　地點曝光…網喊：想衝了

台塑生醫益生菌下殺5.5折！9種複合益生菌加酵素、排便順暢好輕鬆

中秋夜台北天文館展示館免費　開放民眾近距離賞月

控告親生媽媽！唐西奇想拿回個人商標註冊權

漂流木中的綠人、九月雪迷宮！「桃園地景藝術節」穿梭山林攻略一覽

台南推薦2位教師　獲教育部數位學伴計畫傑出帶班老師

「講30分鐘電話」蘆洲警舉槍自戕　疑感情因素輕生...與勤務無關

重申尊重二創　陳時中：超越底線就去報案

美女作家腹痛「下體飄異味」 手一摸傻了：差點死在自己手裡

生活熱門新聞

醫師「摸兩下就流出」　她墮胎47次又再來！1小時後慘死

烤肉1人帶3食材　慘成烘焙吐司趴

父親突遭資遣　他傻了：再4個月就有退休金

懷孕「調去當清潔工」薪水砍2萬　廖老大嗆不違法

正妹打疫苗！　胸前全拉蹦「青筋巨球」14秒片瘋傳

「辣妹熱舞」福利阿公　35秒極樂片瘋傳

北科大男女「天台激戰」　3動作畫面曝光

梅花今增為中颱！最快明發海警　暴風圈不排除觸陸

中秋節拜土地公！「2生肖財運超威」下半年賺很大

梅花最快下午轉中颱！週日中午前後可能發海警

廖老大買1送1！網見分店地點傻了：心臟夠大

梅花颱風達輕颱上限！最快明上午發海警　豪大雨熱區曝

含汽水冰火五重天　「整根陰莖都在刺痛」

最狂中秋烤肉！5千人傻見「全鱷大餐」口感曝光

更多熱門

相關新聞

陳時中賀中秋不忘衛教　提醒民眾別對毛小孩做1事

陳時中賀中秋不忘衛教　提醒民眾別對毛小孩做1事

才歷經影片二創風波的台北市長參選人陳時中，在9月10日中秋節當天暫時拋開爭議，一早透過臉書發文及上傳影片祝賀大家中秋佳節愉快。在影片裡，陳時中特別提醒民眾，柚子皮的成分對貓狗有害，盡量避免讓家中毛小孩戴上柚子帽。

Key中秋叮嚀「別問結婚和就業」

Key中秋叮嚀「別問結婚和就業」

低配版「嫦娥奔月」變恐怖片

低配版「嫦娥奔月」變恐怖片

烤肉1人帶3食材　慘成烘焙吐司趴

烤肉1人帶3食材　慘成烘焙吐司趴

梅花逼近　賞月北台把握上半夜

梅花逼近　賞月北台把握上半夜

關鍵字：

中秋節烤肉鱷魚肉食材雞肉口感

讀者迴響

熱門新聞

快訊／蘆洲警在派出所內舉槍自戕失去心跳

交車不到一天！　348萬保時捷百齡橋酒駕自撞翻車

醫師「摸兩下就流出」　她墮胎47次又再來！1小時後慘死

快訊／23歲警舉槍自戕　恢復心跳

林襄節目被說「照片太露像色情頻道」秒變臉

烤肉1人帶3食材　慘成烘焙吐司趴

父親突遭資遣　他傻了：再4個月就有退休金

桃園透天深夜火警！3人無呼吸心跳送醫

全國最高谷川大橋　傳民眾墜橋當場亡

恭喜！魏如昀要結婚了　髮型師男友求婚成功

孕婦請產假被叫去當清潔工！館長開砲廖老大夭壽

懷孕「調去當清潔工」薪水砍2萬　廖老大嗆不違法

iPhone 14預購　5分鐘首批搶光

新北蘆洲警舉槍自戕　疑感情家庭變故

漢江現10公尺長「神秘水怪」　S型游泳眾人驚

更多

最夯影音

更多
英國女王伊莉莎白二世病逝　在位70年！享耆壽96歲

英國女王伊莉莎白二世病逝　在位70年！享耆壽96歲
救護車鳴笛運送血液！　遭未禮讓小黃撞上翻覆

救護車鳴笛運送血液！　遭未禮讓小黃撞上翻覆

萌妹不敢踩沙一秒崩潰！　帥爸暖陪伴愛女慢慢克服

萌妹不敢踩沙一秒崩潰！　帥爸暖陪伴愛女慢慢克服

用鉛筆寫超複雜書法字　一撇一豎勾勒「3個龍」

用鉛筆寫超複雜書法字　一撇一豎勾勒「3個龍」

田馥甄落淚道歉！「害怕從此失聲」　演唱會突延期挨轟…還原心碎真相

田馥甄落淚道歉！「害怕從此失聲」　演唱會突延期挨轟…還原心碎真相

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面