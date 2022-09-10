最狂中秋烤肉！「全鱷大餐」比雞肉Q彈　他噴1萬元：去皮搞6小時

▲超狂中秋烤肉，「全鱷大餐」驚呆千人 。（圖／翻攝嘉義多一點）



網搜小組／劉維榛報導

中秋烤肉，來點不一樣的食材吧！嘉義一家甕仔雞店，除了招牌甕仔雞之外，還有賣「炭烤鱷魚肉」，畫面驚呆千名網友，有人笑虧「這隻壁虎是阿嬤養大的嗎」「為什麼看起來像假的？好像玩具模型」；還有內行曝鱷魚肉口感，「我吃過川燙的，以前台南鱷魚王有賣呦，像雞肉是白肉」。

臉書粉專《嘉義多一點》貼出驚人烤肉食材，一處甕仔雞店在廣場擺放巨大炭火烤爐，而鐵架上放得竟是「兇猛鱷魚」，畫面可見，鱷魚的頭、四肢與尾巴都在，牠被剖成大字形狀，隨鐵架上360度旋轉烘烤。

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該張照片曝光後，一票網友嚇歪直呼「嚇到吃手手」、「真的假的，烤鱷魚」、「這隻『魚』真大」、「烤乳豬不稀奇了」、「我害怕」、「這能吃嗎」、「烤完的魚皮也很有價值喔」。

該照片也被轉傳到臉書《爆廢公社公開版》，也引來5千名網友朝聖驚呼，「哈哈原來鱷魚可以烤哦？第一次看到」、「這三小啦，有點恐怖」、「哇，好大隻的壁虎」、「為什麼看起來像假的？好像玩具模型」、「真的有人吃這個嗎」、「這隻壁虎是阿嬤養大的嗎」。

▲內行分享，吃起來像雞肉口感。（圖／翻攝嘉義多一點）



其中有網友分享鱷魚肉口感，「之前在美國吃過鱷魚湯，鱷魚肉吃起來就像是雞肉」、「我真的在國外吃過一次就是這樣烤的鱷魚」、「我吃過川燙的，以前台南鱷魚王有賣呦，像雞肉是白肉」。

台灣民眾對鱷魚肉比較陌生，事實上，考鱷魚在泰國很常見，而YouTuber「Crazy Man瘋男」曾花過1萬元買整隻鱷魚，光自行去皮就耗時6小時，接著才開始碳烤全餐，評比口感比雞肉Q彈，有油脂與膠質。

據《中時新聞網》報導，餐廳業者透露，鱷魚最適合吃的年紀為4歲半至5歲，但某些鱷魚品種在台灣屬於保育類，千萬不可以輕易宰殺。