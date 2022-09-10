　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台鐵號誌又故障！3天內4次「找不到原因」　列車誤點「6萬人受害」

▲▼台北車站,高鐵,台鐵,台北轉運站,返鄉人潮。（圖／記者姜國輝攝）

▲中秋疏運邁入第二天，台鐵列車仍舊誤點。（圖／記者姜國輝攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵員林-花壇間計軸通信電纜及號誌9月8日故障，台鐵及原廠技師接力搶修，卻頻上演「修好後又故障事故」，原昨天傍晚已經修復，未料又出狀況，末班車延誤超過3小時，今上午尚未找到原因，部分列車依舊誤點，嚴重影響中秋疏運，這已是3天內4次故障。

根據統計，台鐵9月8日影響127列、延誤7,186分，旅客約39,300人受影響，昨全天也影響132列次，累積延誤3,820分，旅客約19200多人被誤點，總計2天累計約影響259班車誤點，已有5萬8500多名旅客被延誤。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台鐵表示，花壇-員林間號誌故障，經9日跨10日漏夜搶修，號誌仍有間歇性不穩定狀態，現正逐一檢測查明原因改善，耽誤旅客的時間與行程，台鐵局謹致上最深的歉忱。

台鐵表示，電纜號誌問題目前為間歇性故障，出現不穩定情況，時好時壞，昨天除了找原廠技師找找問題外，也拜託專家學者到現場指導，從昨天一直到今天仍一直在查找原因，目前只知道是纜線延伸到現場設備某個地方被影響到，需要巡查6公里路線，目前尚未找出原因。

台鐵指出，截至9日列車收班止，計影響132列次、合計延誤3820分、旅客約19,200人。凡列車誤點達45分以上，對號列車可全額退費，電子票證旅客當次乘車免扣款，定期票延長使用期限一日。

►IPSA流金水200ml激殺880元！能不買嗎？

► 網友高回購平口褲！讓女生無法抵抗的男性單品

ET快訊
正妹打疫苗！　胸前全拉蹦「青筋巨球」14秒片瘋傳
快訊／中秋不平靜！高雄透天厝清晨惡火　夫妻受困意識模糊
「地方知名人士」被控性騷好市多女員工：看我穿名牌想敲詐
漢江10公尺長「神秘水怪」　S型游泳影片曝光
「辣妹開腿熱舞」福利阿公！35秒極樂片瘋傳　桃園榮家道歉了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

帶小三烤肉　正宮怒衝來掀攤！苦主肉才吃一片「現場變精武門」

北科大男女「天台激戰」　3動作畫面曝光！她開會直擊超尷尬

台鐵號誌又故障！3天內4次「找不到原因」　列車誤點「6萬人受害」

爆乳妹拉阿公手摸奶　桃園榮家道歉！眾人卻力挺「回憶往日雄風」

正妹打疫苗！　胸前全拉蹦「青筋巨球」14秒片瘋傳

含汽水「冰火五重天」！　色男超慘體驗：整根陰莖都在刺痛

梅花今增為中颱！最快明發海警　暴風圈不排除觸陸

國道14處地雷路段「遍地開花」　國5首波北上車潮來了！恐塞到午夜

理財不能像減肥明天再開始！專家：先快速存到3萬預備金

花9千「只是躺在她旁邊」　大師兄寫沈船經歷：5分鐘後還是寂寞

英國女王伊莉莎白二世病逝　在位70年！享耆壽96歲

救護車鳴笛運送血液！　遭未禮讓小黃撞上翻覆

用鉛筆寫超複雜書法字　一撇一豎勾勒「3個龍」

萌妹不敢踩沙一秒崩潰！　帥爸暖陪伴愛女慢慢克服

田馥甄落淚道歉！「害怕從此失聲」　演唱會突延期挨轟…還原心碎真相

女神還原買酒被誤認未成年　瞬間心花開！網笑：太真實

兒子想養狗求媽媽9年　願望終實現激動落淚！

騎士撞傷母女涉嫌肇逃　「修法空窗期」獲判無罪

鄧紫棋喊李榮浩「乾爹」想要房XD　他被虧「睜開眼」：特效最大了！

張翰「扯女主角內衣」遭嗆猥瑣！　新劇疑抄襲李鍾碩《熱戀年代》

帶小三烤肉　正宮怒衝來掀攤！苦主肉才吃一片「現場變精武門」

北科大男女「天台激戰」　3動作畫面曝光！她開會直擊超尷尬

台鐵號誌又故障！3天內4次「找不到原因」　列車誤點「6萬人受害」

爆乳妹拉阿公手摸奶　桃園榮家道歉！眾人卻力挺「回憶往日雄風」

正妹打疫苗！　胸前全拉蹦「青筋巨球」14秒片瘋傳

含汽水「冰火五重天」！　色男超慘體驗：整根陰莖都在刺痛

梅花今增為中颱！最快明發海警　暴風圈不排除觸陸

國道14處地雷路段「遍地開花」　國5首波北上車潮來了！恐塞到午夜

理財不能像減肥明天再開始！專家：先快速存到3萬預備金

花9千「只是躺在她旁邊」　大師兄寫沈船經歷：5分鐘後還是寂寞

台灣工地危險作業直擊！　工人高空吊掛0防護：這我哪有法度

壽星不用錢！樂園「身分證優惠」一次看　這3縣市居民門票只要119元

盤點「6款高鹽食物」！這4樣中秋烤肉最愛　白吐司上榜

「鄰居家的柯基樹長得真好！」　網笑出來：多久要澆水一次？

快訊／中秋火警！高雄透天厝惡火「夫妻受困」　意識模糊搶救中

杜卡迪攜手藍寶堅尼推「街頭幹架王聯名重機」！滿滿小牛STO元素

獨家專訪／《蒼蘭訣》長珩仙君狂吸粉！張凌赫幽默自虧「唱跳雙廢」

帶小三烤肉　正宮怒衝來掀攤！苦主肉才吃一片「現場變精武門」

寶佳砸4.5億吞台中肉粽店、香舖　創區段最高價紀錄

「地方知名人士」被控性騷好市多女員工：看我穿名牌想敲詐

白皙妹一屁股坐上BMW！ 引擎蓋尷尬凹陷店家傻眼報警

生活熱門新聞

醫師「摸兩下就流出」　她墮胎47次又再來！1小時後慘死

烤肉1人帶3食材　慘成烘焙吐司趴

父親突遭資遣　他傻了：再4個月就有退休金

懷孕「調去當清潔工」薪水砍2萬　廖老大嗆不違法

「辣妹熱舞」福利阿公　35秒極樂片瘋傳

中秋節拜土地公！「2生肖財運超威」下半年賺很大

梅花今增為中颱！最快明發海警　暴風圈不排除觸陸

廖老大買1送1！網見分店地點傻了：心臟夠大

低配版「嫦娥奔月」變恐怖片

寂寞到花9千「只是躺在她旁邊」

含汽水冰火五重天　「整根陰莖都在刺痛」

正妹打疫苗！　胸前全拉蹦「青筋巨球」14秒片瘋傳

全台國小生年減2萬人　教育部「四大因應策略」

廖老大槓上館長　他曝「館長靠1句贏了」網讚中肯

更多熱門

相關新聞

台鐵號誌故障修好又異常！2天194列車、5萬旅客被誤　退費規定曝

台鐵號誌故障修好又異常！2天194列車、5萬旅客被誤　退費規定曝

台鐵昨(9/8)上午7時20分計軸通信電纜出包，歷經超過28小時，今中午11時53分終於修復，暫時恢復正常行車，累計2天內影響176班誤點，旅客4.7萬人受影響。未料下午13時22分再度發生故障，原廠技師已赴現場處理，截至下午16時30分已有67列車誤點，1.1萬人受影響，累積2天共有5萬人被延誤。

崩潰！台鐵計軸器搶修28小時剛恢復「又故障」　列車誤點50分鐘

崩潰！台鐵計軸器搶修28小時剛恢復「又故障」　列車誤點50分鐘

國慶又有3天連假！台鐵今開賣車票銷14.8萬張　東部熱門自強號售光

國慶又有3天連假！台鐵今開賣車票銷14.8萬張　東部熱門自強號售光

搶修逾28小時！台鐵計軸器故障修復　176列車、4.7萬人被延誤　

搶修逾28小時！台鐵計軸器故障修復　176列車、4.7萬人被延誤　

台鐵計軸器出包！連誤點2天　交長要求檢討「老舊、沒備援系統」

台鐵計軸器出包！連誤點2天　交長要求檢討「老舊、沒備援系統」

關鍵字：

台鐵號誌

讀者迴響

熱門新聞

快訊／蘆洲警在派出所內舉槍自戕失去心跳

醫師「摸兩下就流出」　她墮胎47次又再來！1小時後慘死

快訊／23歲警舉槍自戕　恢復心跳

烤肉1人帶3食材　慘成烘焙吐司趴

桃園透天深夜火警！3人無呼吸心跳送醫

交車不到一天！　348萬保時捷百齡橋酒駕自撞翻車

父親突遭資遣　他傻了：再4個月就有退休金

恭喜！魏如昀要結婚了　髮型師男友求婚成功

新北蘆洲警舉槍自戕　疑感情家庭變故

懷孕「調去當清潔工」薪水砍2萬　廖老大嗆不違法

即／回收工廠傳意外！　移工掉落絞碎機慘死

恐怖女老師開車暴衝　撞飛「人肉保齡球」

「辣妹熱舞」福利阿公　35秒極樂片瘋傳

廖老大輸了！律師讚「館長根本讀書人」

手捏腳「1位置」太厚！醫：恐有高膽固醇

更多

最夯影音

更多
英國女王伊莉莎白二世病逝　在位70年！享耆壽96歲

英國女王伊莉莎白二世病逝　在位70年！享耆壽96歲
救護車鳴笛運送血液！　遭未禮讓小黃撞上翻覆

救護車鳴笛運送血液！　遭未禮讓小黃撞上翻覆

用鉛筆寫超複雜書法字　一撇一豎勾勒「3個龍」

用鉛筆寫超複雜書法字　一撇一豎勾勒「3個龍」

萌妹不敢踩沙一秒崩潰！　帥爸暖陪伴愛女慢慢克服

萌妹不敢踩沙一秒崩潰！　帥爸暖陪伴愛女慢慢克服

田馥甄落淚道歉！「害怕從此失聲」　演唱會突延期挨轟…還原心碎真相

田馥甄落淚道歉！「害怕從此失聲」　演唱會突延期挨轟…還原心碎真相

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面