台鐵號誌又故障！3天內4次「找不到原因」　列車誤點「6萬人受害」

▲中秋疏運邁入第二天，台鐵列車仍舊誤點。（圖／記者姜國輝攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵員林-花壇間計軸通信電纜及號誌9月8日故障，台鐵及原廠技師接力搶修，卻頻上演「修好後又故障事故」，原昨天傍晚已經修復，未料又出狀況，末班車延誤超過3小時，今上午尚未找到原因，部分列車依舊誤點，嚴重影響中秋疏運，這已是3天內4次故障。

根據統計，台鐵9月8日影響127列、延誤7,186分，旅客約39,300人受影響，昨全天也影響132列次，累積延誤3,820分，旅客約19200多人被誤點，總計2天累計約影響259班車誤點，已有5萬8500多名旅客被延誤。

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台鐵表示，花壇-員林間號誌故障，經9日跨10日漏夜搶修，號誌仍有間歇性不穩定狀態，現正逐一檢測查明原因改善，耽誤旅客的時間與行程，台鐵局謹致上最深的歉忱。

台鐵表示，電纜號誌問題目前為間歇性故障，出現不穩定情況，時好時壞，昨天除了找原廠技師找找問題外，也拜託專家學者到現場指導，從昨天一直到今天仍一直在查找原因，目前只知道是纜線延伸到現場設備某個地方被影響到，需要巡查6公里路線，目前尚未找出原因。

台鐵指出，截至9日列車收班止，計影響132列次、合計延誤3820分、旅客約19,200人。凡列車誤點達45分以上，對號列車可全額退費，電子票證旅客當次乘車免扣款，定期票延長使用期限一日。