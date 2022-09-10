台鐵連3天出包！設備全換、專家進駐「仍異常」　交長：巡軌揪問題

▲台鐵彰化員林-花壇號誌故障，班次大誤點。（圖／記者唐詠絮攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵員林-花壇間計軸通信電纜及號誌故障邁入第3天，台鐵人員、原廠技師接力搶修，國內頂尖專家學者也前往協助，未料今又發生故障，迄今仍在找原因，3天來已超過6萬旅客被延誤，交通部長王國材表示，該處幾乎全套設備都換過一輪，未料今一發車仍有故障，因此一早決定改用巡軌方式沿線6公里找出干擾源。

台鐵員林-花壇間計軸通信電纜及號誌故障邁入第3天，連帶影響該區間3處平交道柵欄升降，改採人工通訊式調度，列車通過平交道時需慢行，恰逢中秋疏運班次密度高，引發連鎖效應，列車出現嚴重延誤，光前2天就有259班車誤點，5萬8500多名旅客被延誤，迄今邁入第三天上午仍未找到故障原因。

[廣告]請繼續往下閱讀...

交通部長王國材今接受《東森新媒體ETtoday》訪問時表示，該處計軸電纜問題，這幾天也已經更電纜、調校計軸器，昨天下午再故障又修，下午4點多修好了，觀察到晚間列車已正常通行，結果晚上又不穩定，因此也換了主機板，今凌晨4點原本測試已經沒問題，未料上午列車一開又出現異常，交通部已派政務次長胡湘麟、台鐵局長杜微等都趕赴現場。

▲交通部長王國材昨視察台鐵台北車站。（圖／記者李姿慧攝）

王國材指出，該區間計軸和電纜設備幾次維修幾乎全套材料都換了，但每次一恢復，跑幾班後又故障，令人訝異，除了台鐵人員連日不眠不休搶修外，原廠技師以及國內頂先專家學者也都趕赴現場協助找問題，今早已決定用巡軌方式，找出干擾源，西門子及台鐵電務人員持續在現場努力中。

王國材強調，員林-花壇間計軸電纜設備為雲林高架化啟用，迄今已8年，計軸器為西門子第一代較早期設備，且沒有設計備援系統接替，類似情況目前除了潮州機廠和富岡機廠外，主線僅有雲林高架這一段仍使用西門子第一代計軸器且無備援系統，他已經要求台鐵檢討評估補建備援系統。

由於明天為中秋疏運收假高峰日，若相關問題仍找不出原因持續發生間歇性故障，恐再度衝擊收假疏運尖峰，王國材表示，除盡速找出問題外，號誌影響員林-花壇間列車通過3個人工控制的平交道需慢行，目前以安全第一為考量，寧可慢行也不能冒險。