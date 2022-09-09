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大甲民宅警報器狂叫奏效　2人急衝屋外.....竟是雜草惹禍

▲▼大甲一家民宅的住警器，昨天狂叫提醒屋內民眾順利逃出門，結果竟是雜草火警的濃煙飄進來造成。（圖／台中消防局提供，下同）

▲▼大甲一家民宅的住警器，狂叫提醒屋內民眾順利逃出門，結果竟是雜草火警的濃煙飄進來。（圖／台中消防局提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市大甲區一間民宅內的住宅警報器，昨天下午2點半狂響，原來是濃煙觸動警鈴，屋內2人得以順利逃出門報警，豈料一出門才發現，竟是屋外雜草起火濃煙飄進屋內所致，而不是家裡大火，還好沒有財損，消防局表示，全市前年因為住警器啟動，成功預警21戶人家逃離，未釀成死傷，截至今年7月底已免費幫46萬7300戶低收入戶裝設，歡迎民眾向鄰近消防隊申請，1戶1個。

▲▼大甲一家民宅的住警器，昨天狂叫提醒屋內民眾順利逃出門，結果竟是雜草火警的濃煙飄進來造成。（圖／台中消防局提供，下同）

消防局統計，去年全市共發生2606件火警，造成24人死亡、65人受傷，財物損失5千3百多萬元，若以起火場所而言，建築物佔有517件，其中住宅類359件（獨立住宅230件、集合住宅129件），工廠72件次之。

至於住宅內起火原因，包括廚房煮食不慎、窗戶陽台堆放雜物、未熄菸蒂亂丟、點蚊香薰趕蚊蟲、小孩玩打火機、神明廳焚燒紙錢、住宅施工產生火花等。

消防局提醒，民眾應具有防火觀念，才能盡量避免火災發生，但為了取得雙重保險，最好還是在臥室、廚房和樓梯間，裝置偵煙式住宅火災警報器，住警器一但偵測到煙霧，即能發生尖銳聲響「火災、火災、發生火災」，提早警告民眾逃離火場，爭取逃生機會。

消防局全力推廣設置住警器，台中市截至7月底，針對低收入戶、弱勢族群等已免費裝設了46萬7300戶，今年購置及獲贈共28519只，民眾可就近到消防隊申請安裝，但須符合申裝資格，且由消防單位派員訪視後才行。

偵煙式住宅用火災警報器具有及早警報、安裝簡易、免插電源之特性，使住戶能在火災發生初期即時警覺，盡早逃生，達到預防效果，降低傷亡，台中市前年因為有偵煙式住宅用火災警報器，就成功預警21件，大大減少傷亡人數。

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