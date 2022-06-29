三重惡火2死1傷　勇母緊擁6歲兒插管搶救！阿嬤：母子連心衝上樓

記者陳以昇／新北報導

新北市三重區大同南路一處3樓透天厝，發生2死1傷火警。住在1樓的阿嬤及時逃出，新北市消防局表示，當時找到女兒時，她用手環抱著兒子，想要用肉身護子，不幸的是阿公及孫子搶救後不治身亡，女兒目前恢復呼吸心跳，在榮總加護病房插管急救中，阿嬤29日受訪時表示，「母子連心，她衝上去要救兒子。」

▲阿嬤（右一）劫後餘生說，「女兒本來沒事，但母子連心，她又衝上樓要救兒子」 。（圖／記者陳以昇翻攝）

29日凌晨12時許，消防局獲報趕抵火災現場時，住在1樓的55歲阿嬤已逃出屋外，2樓則全面燃燒，火勢在10分鐘就獲得控制並撲滅，警消入內搜救時，在3樓的房間裡找到27歲葉姓女兒雙手緊緊環抱著6歲兒子，企圖用肉身護子，隨後也在後方水塔旁找到57歲葉姓阿公，被坍塌雜物壓住。

▼三重火警二樓全面燃燒。（圖／記者許凱彰攝）

警消隨後將3人分別送醫，不幸的是，阿公及小兒子經急救後不治身亡，女兒目前已恢復呼吸心跳，在榮總加護病房急救中。阿嬤劫後餘生表示，「女兒本來沒有事的，但小孩在3樓，母子連心，她就衝上去」。

新北市消防局表示，因為這是一棟2樓透天厝，3樓則是鐵皮加蓋，起火點在2樓神明廳，由於內部是木造輕隔間，沒有後門，只有單一逃生樓梯，也無對外窗可以逃生，消防人員也無法從後方進入搶救，如果住宅有先安裝住警器，可以有更多逃生的時間。

▼三重火警造成2死1傷悲劇。（圖／記者許凱彰攝）