　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

兩枚「猛瑪象牙」月餅2.3萬元起拍　陸網質疑：象牙製品可以拍賣？

▲猛瑪象牙月餅成法院拍賣物，引起大陸網友關注。（圖／翻攝齊魯晚報）

▲猛瑪象牙月餅成法院拍賣物，引起大陸網友關注。（圖／翻攝齊魯晚報，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸遼寧綏中縣法院在人民法院訴訟資產網拍賣兩枚猛獁月餅，起拍價為5426元人民幣（約23874元新台幣），拍賣時間為2022年9月8日10時至9日10時。消息傳開後，部分大陸網友質疑，「象牙製品可以拍賣嗎？」對此，有律師表示，發掘已經滅絕的猛獁象牙及買賣猛獁象牙製品確實合法。

▲猛瑪象牙月餅成法院拍賣物，引起大陸網友關注。（圖／翻攝齊魯晚報）

《齊魯晚報》報導，在人民法院訴訟資產網，有關猛獁月餅的拍賣公告發布於8月23日。公告名稱為，「綏中縣人民法院關於珠寶玉石、首飾、古玩字畫、擺件等的公告」，與猛獁月餅一同的共有50件拍賣標的物，包括手鐲、茶葉、保健枕頭、吊墜、瓷器等物品。

根據拍賣介紹指，此猛獁月餅屬於珠寶首飾文玩類，規格為55*14公釐，重95克左右。其中一枚月餅上刻有「花好月圓」，另一枚則刻有「吉祥如意」字樣，此外，刻字面有花紋，另一面為平滑面。

部分網友質疑，猛瑪象牙製品買賣有違法之嫌。不過，有另一間拍賣網站客服稱，該商品是由猛獁象牙雕刻，為全新品，「限量的，有幾對，數量不多。」客服表示，普通象牙是違法的，但猛獁象是已經滅絕的動物，在凍土層裡出來的，猛獁象牙可以合法交易。

►IPSA流金水200ml激殺880元！能不買嗎？

► 網友高回購平口褲！讓女生無法抵抗的男性單品

ET快訊
聞烤肉香會致癌！　營養師認證「3烤法不傷身」
快訊／莊智淵力退法國19歲新星！　挺進4強
老醫師「摸兩下就流出」　她墮胎47次又來！1小時後慘死
女員工懷孕「調去清潔工」砍2萬薪！　廖老大嗆：不違法
畫面曝光！　17歲高中生遭酒駕撞飛亡
當過兵、沒駕照卻會修卡車！　英女王「10大冷知識」曝
不用工作想住哪　不是宜花東！全場答案超意外：絕對首選

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

昆山台企轉型工業物聯網　緯創入選「燈塔工廠」生產成本降低26％

德國擬制定措施減少企業在中國投資　陸外交部批：非常荒謬

兩枚「猛瑪象牙」月餅2.3萬元起拍　陸網質疑：象牙製品可以拍賣？

中國版「彈簧刀」無人機罕見曝光　飛鴻-901精準命中地面甲車

餘震不斷！與死神賽跑　台青脫困川震災區：往後倒人可能就沒了

中秋前夕　大陸宣布發現月球新礦物「嫦娥石」

陸國務院出手警告地方過度防疫加碼　民眾可留言舉報投訴

小沙三毛文化村中秋話團圓　親姊弟雲分享三毛故事

伊莉莎白二世逝世　習近平致電哀悼：是英國人民的巨大損失

新疆伊犁封控爆慘劇！老人餓慘絕望上吊　民眾上網求救「被消失」

酒駕熱褲妹收押79天出庭　神情自若...燦笑步上囚車

劉品言得知入圍下秒「摔出鏡頭」XD　《華燈》林心如聽關鍵字「衝出門尖叫」

iPhone 14 Pro瀏海變動態島　發表會「3大新品」一次看！

情侶都懂！女友愛美食　只吃一口後全放男友手

未打方向燈斜切差點相撞！　按喇叭遭罵5字經決定提告

白家綺甜曝老公撩妹絕招　吳東諺被「拒絕30幾次不放棄」

iPhone 14全系列登場　剪瀏海了！價格+亮點總整理

調皮兒用水瓶砸新電視 爸暴怒一招處置孩行為

秀英被經紀人虧「懶」展超美背肌　韓孝周舉起52kg壺鈴…擔憂形象XD

母柴強壓布丁狗抱枕色色　忘情激戰被媽喝止秒跳開

昆山台企轉型工業物聯網　緯創入選「燈塔工廠」生產成本降低26％

德國擬制定措施減少企業在中國投資　陸外交部批：非常荒謬

兩枚「猛瑪象牙」月餅2.3萬元起拍　陸網質疑：象牙製品可以拍賣？

中國版「彈簧刀」無人機罕見曝光　飛鴻-901精準命中地面甲車

餘震不斷！與死神賽跑　台青脫困川震災區：往後倒人可能就沒了

中秋前夕　大陸宣布發現月球新礦物「嫦娥石」

陸國務院出手警告地方過度防疫加碼　民眾可留言舉報投訴

小沙三毛文化村中秋話團圓　親姊弟雲分享三毛故事

伊莉莎白二世逝世　習近平致電哀悼：是英國人民的巨大損失

新疆伊犁封控爆慘劇！老人餓慘絕望上吊　民眾上網求救「被消失」

藍營鐵票倒？果貿社區里長讚陳其邁影片「臉書消失」　柯志恩認了

昆山台企轉型工業物聯網　緯創入選「燈塔工廠」生產成本降低26％

大王生日快樂！王柏融二軍扛4番敲安　打擊率維持3成

德國擬制定措施減少企業在中國投資　陸外交部批：非常荒謬

暗自和凱特比較！梅根未赴英奔喪原因曝　BBC記者：沒人歡迎她

賽前吊點滴被酸「別演了」　《全明星》黃宏軒怒PO虛弱照：腦子想什麼

曾與英女王喝茶聊天　「2分鐘對手戲」超療癒！博靈頓熊發文惹鼻酸

別幫毛孩戴柚子！　他PO貓模特「頭套精選」笑噴：有其他選擇

兄弟送羅力Q版畫有「4殺手」　「羅力控」周思齊拿到球衣啦

上廁所被嚇到飆髒話！祖孫展開攻防戰　「窗戶冒山竹手」笑翻2千人

情侶搭火車激吻！他下秒「大手覆山丘」　超母湯畫面...高清照瘋傳網羞炸

大陸熱門新聞

21歲妹吃海底撈當場喪命　同事驚爆被毛肚噎死了

34歲男重考14次　非清大不讀

百萬E奶直播主驚傳性愛影片外流　53字回應：不想說太多

嫌外食不乾淨　她自己煮飯才吃一頓就住院

21歲妹吃海底撈噎死　律師分析店家責任

中秋送朋友高級月餅！他隔10天收禮傻了

無人車突高速撞門！他站車前被夾殺壓爛成肉餅

陸「陽光玫瑰」葡萄中秋上市 種苗為麝香葡萄致日本每年損失21.4億

25歲女金魚腦重症等級崩潰…記憶只有3分鐘

英女皇首訪華珍貴影片曝 登長城、看兵馬俑...歸還一對鎏金獅子

四川6.8強震已86人罹難！逾250傷者送醫

民眾在小河邊「放生礦泉水」惹議 路人提醒「不要浪費」反被譙

當了香港45年「老闆娘」 英女皇辭世「歷史」象徵意義仍在

國三生宿舍建在倉庫80人一間！家長曬內部照怒檢舉

更多熱門

相關新聞

中秋送朋友高級月餅！他隔10天收禮傻了

中秋送朋友高級月餅！他隔10天收禮傻了

近日中秋佳節將近，不少人會送禮給親友。不過，廣東化州的何姓男子日前送給朋友一盒月餅，經過了10多天，卻又收到一盒相同的，仔細查看才發現，竟是當初送出去的那盒，讓他十分無奈，離奇的經歷也讓網友笑翻。

月餅要選白天吃！營養師激推「3招不怕肥」：吞顆蛋再吃

月餅要選白天吃！營養師激推「3招不怕肥」：吞顆蛋再吃

嘉藥快閃慶中秋

嘉藥快閃慶中秋

不二坊到底多神？老饕瘋推「外皮1點」贏了

不二坊到底多神？老饕瘋推「外皮1點」贏了

慰問弱勢家屬月餅及物資　台東戒治所偏鄉送暖

慰問弱勢家屬月餅及物資　台東戒治所偏鄉送暖

關鍵字：

象牙猛瑪象滅絕凍土月餅文物製品

讀者迴響

熱門新聞

即／回收工廠傳意外！　移工掉落絞碎機慘死

時空旅人預言「英女王2022離世」竟成真

啦啦隊女神26歲懷孕「胎兒罹先天罕病」！痛哭引產

快訊／田馥甄演唱會延期挨轟凌晨道歉

人已在高雄！Hebe上班族歌迷氣炸

來不及見女王最後一面　哈利王子神情憔悴

快訊／英國女王逝世享耆壽96歲！

楊丞琳IG停更3天首發文！

快訊／田馥甄明高雄開唱突宣布延期！

21歲妹吃海底撈當場喪命　同事驚爆被毛肚噎死了

女王駕崩會發生什麼事？

停車場溺死兒最後遺言曝　淚喊：媽，我愛你

英國女王過世「獨角獸」立刻啟動

陸劇男神遭嗆猥瑣！張翰新劇「扯女演員內衣」

廖老大買1送1！網見分店地點傻了：心臟夠大

更多

最夯影音

更多
酒駕熱褲妹收押79天出庭　神情自若...燦笑步上囚車

酒駕熱褲妹收押79天出庭　神情自若...燦笑步上囚車
劉品言得知入圍下秒「摔出鏡頭」XD　《華燈》林心如聽關鍵字「衝出門尖叫」

劉品言得知入圍下秒「摔出鏡頭」XD　《華燈》林心如聽關鍵字「衝出門尖叫」

iPhone 14 Pro瀏海變動態島　發表會「3大新品」一次看！

iPhone 14 Pro瀏海變動態島　發表會「3大新品」一次看！

情侶都懂！女友愛美食　只吃一口後全放男友手

情侶都懂！女友愛美食　只吃一口後全放男友手

未打方向燈斜切差點相撞！　按喇叭遭罵5字經決定提告

未打方向燈斜切差點相撞！　按喇叭遭罵5字經決定提告

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面