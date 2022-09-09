兩枚「猛瑪象牙」月餅2.3萬元起拍　陸網質疑：象牙製品可以拍賣？

▲猛瑪象牙月餅成法院拍賣物，引起大陸網友關注。（圖／翻攝齊魯晚報，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸遼寧綏中縣法院在人民法院訴訟資產網拍賣兩枚猛獁月餅，起拍價為5426元人民幣（約23874元新台幣），拍賣時間為2022年9月8日10時至9日10時。消息傳開後，部分大陸網友質疑，「象牙製品可以拍賣嗎？」對此，有律師表示，發掘已經滅絕的猛獁象牙及買賣猛獁象牙製品確實合法。

《齊魯晚報》報導，在人民法院訴訟資產網，有關猛獁月餅的拍賣公告發布於8月23日。公告名稱為，「綏中縣人民法院關於珠寶玉石、首飾、古玩字畫、擺件等的公告」，與猛獁月餅一同的共有50件拍賣標的物，包括手鐲、茶葉、保健枕頭、吊墜、瓷器等物品。

根據拍賣介紹指，此猛獁月餅屬於珠寶首飾文玩類，規格為55*14公釐，重95克左右。其中一枚月餅上刻有「花好月圓」，另一枚則刻有「吉祥如意」字樣，此外，刻字面有花紋，另一面為平滑面。

部分網友質疑，猛瑪象牙製品買賣有違法之嫌。不過，有另一間拍賣網站客服稱，該商品是由猛獁象牙雕刻，為全新品，「限量的，有幾對，數量不多。」客服表示，普通象牙是違法的，但猛獁象是已經滅絕的動物，在凍土層裡出來的，猛獁象牙可以合法交易。