英國新任國王查爾斯準備返回倫敦　將發表全國演說

▲英國女王伊莉莎白二世8日逝世，由長子查爾斯三世繼承王位。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

英國96歲女王伊莉莎白二世（Elizabeth II）8日駕崩，由查爾斯三世（King Charles III）繼承王位。BBC指出，查爾斯與妻子卡蜜拉當地9日將從蘇格蘭巴爾莫勒爾堡（Balmoral Castle）出發返回倫敦，並向全國發表談話。

英國白金漢宮於當地8日傍晚約6時30分，宣布女王伊莉莎白二世在巴爾莫勒爾堡安詳過世的消息。女王長子、英國國王查爾斯三世同日發表聲明紀念已逝的母親、珍貴的女王，內容提及「對我和我的家庭成員來說，今天是最悲傷的時刻……我們知道她過世以後，整個國家、甚至是全世界的人，都會感受到她離開後所造成的損失。」

白金漢宮表示，查爾斯國王當地9日將與妻子、王后（Queen Consort）卡蜜拉從蘇格蘭巴爾莫勒爾堡返回倫敦。登基會議（Accession Council）預料將於10日在倫敦聖詹姆士宮（James’s Palace）召開，正式宣布查爾斯為新的君主。不過加冕儀式可能在數月後舉行。

Watch live: View of Balmoral as King Charles III prepares to travel to London following death of Queen Elizabeth II https://t.co/lkxaegCs2l — The Independent (@Independent) September 9, 2022

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