英國新任國王查爾斯準備返回倫敦　將發表全國演說

▲英國女王伊莉莎白二世8日逝世,由長子查爾斯三世繼承王位。(圖/路透)

記者詹雅婷/綜合報導

英國96歲女王伊莉莎白二世(Elizabeth II)8日駕崩,由查爾斯三世(King Charles III)繼承王位。BBC指出,查爾斯與妻子卡蜜拉當地9日將從蘇格蘭巴爾莫勒爾堡(Balmoral Castle)出發返回倫敦,並向全國發表談話。

英國白金漢宮於當地8日傍晚約6時30分,宣布女王伊莉莎白二世在巴爾莫勒爾堡安詳過世的消息。女王長子、英國國王查爾斯三世同日發表聲明紀念已逝的母親、珍貴的女王,內容提及「對我和我的家庭成員來說,今天是最悲傷的時刻……我們知道她過世以後,整個國家、甚至是全世界的人,都會感受到她離開後所造成的損失。」

白金漢宮表示,查爾斯國王當地9日將與妻子、王后(Queen Consort)卡蜜拉從蘇格蘭巴爾莫勒爾堡返回倫敦。登基會議(Accession Council)預料將於10日在倫敦聖詹姆士宮(James’s Palace)召開,正式宣布查爾斯為新的君主。不過加冕儀式可能在數月後舉行。

Watch live: View of Balmoral as King Charles III prepares to travel to London following death of Queen Elizabeth II https://t.co/lkxaegCs2l