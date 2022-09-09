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台鐵計軸器出包！連誤點2天　交長要求檢討「老舊、沒備援系統」

▲▼交通部長王國材今視察台鐵台北車站。（圖／記者李姿慧攝）

▲交通部長王國材今視察台鐵台北車站。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵昨(9/8)上午7時20分計軸通信電纜出包，迄今邁入第二天仍未修好，目標中午修復，交通部長王國材今上午前往台北車站視察時受訪表示，該計軸器已使用8年屬老舊第一代，也沒有備援系統，這二點是搶修時間較長原因，沒有備援系統讓他覺得奇怪，將請台鐵檢討包括保養、更新和頻率。

台鐵昨員林=花壇站計軸通信電纜出包，迄今已28小時仍未修復，王國材今前往台鐵視察時表示，台鐵花很多時間檢查，昨天整個整晚針對計軸電纜徹底更換，初步所找問題包括平交道前端的計軸器或電纜，電纜已更換，但上午測試還有2公里有問題，正在釐清計軸器的問題。

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王國材表示，該計軸器和電纜在員林鐵路高架化時所設，已有8年時間，屬於比較老的系統，目前正在進行最後調整，希望中午12點前會有一個結果，目前影響4萬名旅客，每列車約延誤20到40分鐘，他對於所有中秋節受干擾乘客感到抱歉。

▲▼交通部長王國材視察台鐵列車延誤。（圖／記者李姿慧攝）

▲交通部長王國材視察台鐵列車延誤。（圖／記者李姿慧攝）

王國材指出，現在該路段由中央控制室改為通訊由人工負責3個平交道升降，整個運作比較順了，列車延誤時間會有20到30分鐘，經過這段路線要慢行，確保乘客和通過平交道民眾安全，用最嚴謹方式控制這段區間，他對受影響民眾感到非常抱歉。

針對該計軸器養護，王國材表示，這段計軸器算是比較老舊第一代，他已跟台鐵討論應該趕快更換，這段也沒有備援系統接替，是兩個影響台鐵搶修時間比較長的主因；台鐵所管轄範圍很大，計軸器老舊，台鐵還是不能當成理由，必須做到平常維修保養、定期更新等等檢查，應該要加強。

王更指出，這段沒有備援系統，他覺得是奇怪的事，高架路段只有做單線沒有備援系統，如果有備援，就不會影響這麼大，因此維護保養更新和備援必須要的。

▲▼交通部長王國材。（圖／交通部）

▲交通部長王國材。（圖／交通部）

王國材指出，設備老舊但是也必須要加強維護，某個程度無法維護就要更新，更新頻率也要增加，他會請台鐵檢討，故障對重大節日影響非常大，這地方必須更積極保養維修。

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