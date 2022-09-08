快訊／彰化平交道故障「柵欄放下12小時」噹噹噹狂響　南北列車大誤點

▲彰化大村中正路平交道8日上午故障，直到晚間7點仍未修復。（圖／記者唐詠絮攝）

記者趙蔡州、唐詠絮／彰化報導

彰化縣大村鄉中正西路平交道8日上午7時許發生故障，造成台鐵多個北上列車班次誤點。甚至有班次因此大遲40分鐘。台鐵維修人員8日上午已趕往維修，不過截至晚間7時仍未恢復正常，現場因故障不斷響起「噹噹噹」聲響，萬一到深夜仍未修復，恐引發民眾不滿。

事實上，彰化縣員林到大村5日至7日都曾發生平交道號誌異常情形。當地民眾無奈表示，1天內出現不只1次故障問題，已經嚴重影響交通與日常生活，讓大家甚是頭痛。

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這次大村鄉中正西路平交道故障則發生在8日上午7時許，不僅路上交通受影響，也造成台鐵多個北上列車分別延誤10多分鐘至40多分鐘。

▲彰化大村中正路平交道8日晚間7點仍未恢復正常，導致行經彰化的南北向列車多有誤點情況。（圖／記者唐詠絮翻攝）

台鐵維修人員目前已在現場搶修，可以看見柵欄一直維持放下狀態，只要列車經過就噹噹噹狂響，截至晚間7時仍未恢復正常。

台鐵指出，平交道號誌故障，造成行經員林站至花壇站間的南北向列車均有延誤，截至晚間6點整，已有67列次、1萬9450位旅客受影響。

台鐵表示，經現場同仁逐段測試結果，確認列車經過中正西路至擺搪巷平交道路段時計軸通信電纜會受干擾，造成號誌故障顯示紅燈影響行車。預定今晚辦理斷電封鎖後於該區段約450公尺佈放ㄧ條新通信電纜切換後即可修復。