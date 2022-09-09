台鐵計軸器電纜連出包「還沒修好」　交長道歉！「保養須更積極」

▲交通部長王國材。（資料圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵昨(9/8)計軸通信電纜出包，全天影響127列誤點，旅客約3.9萬人被延誤，迄今已邁入第二天仍未修好，預計中午修復，交通部長王國材今上午10時45分也將前往台北車站視察，王國材上午在高公局交控中心受訪時向旅客致歉，表示雖然台鐵很多設備老舊，但維護保養仍要積極面對和檢討。

台鐵昨(9/8)上午7時20分計軸通信電纜出包，迄今邁入第二天還沒修好，導致今列車仍延誤約20到30分鐘。台鐵今(9/9)受訪時表示，該路段確實尚未恢復，今凌晨4時左右已經完成纜線抽換，經量測，電纜沒有干擾問題，但電腦要重新啟動時，發現一啟動就會跳掉，導致還是無法恢復，相關人員正在調教中，目標希望中午前可以改好恢復行車。

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王國材今上午前往高公局交控中心受訪時表示，台鐵昨天上午開始，彰化到花壇有三個平交道柵欄一直無法升上來，台鐵也花很多時間找問題，發現計軸器和電纜產生問題，讓車子過去後，系統仍認為車子占用路線，導致柵欄無法往上升。

王國材指出，現在已請台鐵同仁和鐵路警察在當地用通訊和人工方式管理平交道，昨天台鐵徹夜換了電纜，今天上午發現還有2公里路段除電纜問題，可能還有計軸軸器本身課題，仍在現場繼續調教，預估中午12點左右修好。

王強調，他待會會到台北車站視察受影響情況，他對所有旅客感到非常抱歉，昨天很多班次延誤20到30分鐘，甚至更多，這是近期台鐵比較嚴重故障，要找問題要花很多時間，修理到今天上午人還在現場，這部分要檢討，整個設備雖然很多是老舊的，維護保養必須更積極面對。