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台鐵電纜出包！逾25小時仍未恢復「4萬人被誤點」　拚今午恢復行車

▲▼台鐵企業工會不滿交通部急就章進行台鐵公司化改革，五一發起全面罷工不出勤，表定列車全部停駛，僅有加開少部分臨時列車,台鐵五一罷工 。（圖／記者李毓康攝）

▲中秋連假首日，台鐵列車延誤 。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

昨中秋連假前夕，台鐵計軸通信電纜出包，導致號誌故障，累計超過3萬9300多人被延誤，台鐵原訂昨漏夜斷電抽換電纜，未料迄今已超過25小時仍未修復完成，導致今列車仍延誤約20到30分鐘。台鐵表示，目標希望中午前可以調整完成。

台鐵員林=花壇間東西線中途號誌自昨(9/8)上午7點20分起傳出故障，連帶花壇-員林間擺搪路平交道、中正西路平交道也出現不正常作用，影響柵欄升降和公路車輛通行。台鐵局昨表示，員林-花壇號誌故障，主要是因列車經過中正西路至擺搪巷平交道路段時計軸通信電纜會受干擾，造成號誌故障顯示紅燈影響行車。

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台鐵昨夜辦理斷電封鎖後於該區段約450公尺佈放一條新通信電纜切換，未料漏夜搶修後，迄今已超過25小時仍未恢復正常。

台鐵今(9/9)受訪時表示，該路段確實尚未恢復，今凌晨4時左右已經完成纜線抽換，經量測，電纜沒有干擾問題，但電腦要重新啟動時，發現一啟動就會跳掉，導致還是無法恢復，相關人員正在調教中，目標希望中午前可以改好恢復行車。

由於電纜問題仍未排除，今中秋連假首日台鐵列車仍有延誤，台北車站出現列車延誤超過30分鐘，台鐵表示，目前列車約延誤20到30分鐘。

台鐵局稍晚也發布新聞稿表示，昨晚漏夜搶修並更換纜線後，至目前尚未修復，現正辦理現場計軸器調校及更換設定作業，預定中午12時完成。目前該區間以通信式方式維持雙線運行，經過該區間列車約延誤20至30分鐘，彰化以北、東部幹線、南迴線始發列車均不受影響，列車延誤造成旅客不便，台鐵局深致歉意。

根據台鐵統計，這起故障截至昨(9/8)日收班止計影響127列、延誤7,186分、旅客約39,300人。
 

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