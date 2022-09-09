連假首日塞爆！湖口路段紫爆龜速　「交通量更勝疫情前飆7%」

▲國1湖口服務區路段紫爆。（圖／翻攝即時路況）

記者李姿慧／台北報導

今日（9/9）為中秋節連續假期第1日，國道清晨就湧現南下車潮，國1南下車流從桃園機場系統一路綿延到新竹系統，其中湖口服務區到新竹路段紫爆，龜速不到10公里；國3南下從樹林塞到高原，部分路段宛如大型停車場，車流走走停停。交通部長王國材表示，中秋出遊交通量已回到疫情前，增加6%到7%。

今日7時西部國道車潮湧現，截至上午10時半，國1南向桃園機場系統到中壢轉接道、楊梅至新竹系統、王田到彰化系統、埔鹽系統到員林，國3南向樹林至高原、寶山休息站到寶山、茄苳到香山、龍井到和美、中投到霧峰、中興系統到中興、南投到南投服務區等路段都出現塞車。

[廣告]請繼續往下閱讀...

其中國1南下湖口服務區到新竹路段紫爆，時速不到10公里，國道上車龍走走停停，宛如大型停車場。

交通部長王國材今上午視察高公局交控中心時表示，這次中秋國道交通量比108年疫情前交通量增加6%到7%趴，大家都踴躍出遊和返鄉，國道有局部壅塞，包括鶯歌系統和新竹系統附近，呼籲用路人看1968 APP找比較不壅塞時間行駛，或走西濱快，分散車流。

高公局交管組科長莊國欽表示，今年因為疫情回穩，中秋連假車流確實比108年多6%到7%，國一和國三南下有壅塞，有些路段車子滿多，且越接近中午車越多，預估會到下午3點左右才會紓解。

高公局預判今日上午重點壅塞路段為國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城等路段；建議西部國道南向用路人儘量於12時後出發；國5南向用路人儘量於17時後出發，節省寶貴時間。